Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
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с чего всё началось

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

К высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей, заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.
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Жан Тодт
Французский спортсмен
Французский спортсмен, конструктор и спортивный менеджер. Президент Международной автомобильной федерации (FIA) с 2009 года. Главный спортивный директор команды Ferrari Формулы-1 с 1993 по 2007 годы.
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