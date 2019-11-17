Общество
РИА НовостиВ ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
В воскресенье проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. По информации ВОЗ, ежегодно в мире в ДТП гибнут 1,35 миллиона человек. По данным ГИБДД, только в 2018 году на дорогах России произошло более 168 тысяч аварий.
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с чего всё началось
К высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей, заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.РИА Новости19:24
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Политика
Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки
Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.
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Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
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Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Экономика
Когда стоит покупать биткоин? Криптовалюта продолжает терять в цене
Стоимость электронной валюты продолжает падать и сегодня достигла показателя $8686.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Здоровье
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Космос
Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода
Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
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Названы знаки Зодиака, для которых этот период будет особенно удачным.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298 операций
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Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Шоу-бизнес
Мама Александра Носика пропала в Москве
Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
Музыка
Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади
Космос
Хаббл обнаруживает любопытную спираль
Политика
Появилось фото Путина в окружении спецназа
Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном
Российская поп-исполнительница Татьяна Буланова наладила личную жизнь.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Политика
Осуждённый в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию
Осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг прибыл в Осло. Об этом сообщает телеканал NRK.
Авто
Ferrari представила новый спорткар начального уровня
Не отступая от своих правил называть свои модели в честь знаменитых городов Италии, таких как Маранелло, Модена и Портофино, Ferrari представляет новое двухместное купе по имени Roma, названного в честь родной столицы.
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За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Спорт
В Союзе биатлонистов России произошел скандал
Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».