Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

В воскресенье проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. По информации ВОЗ, ежегодно в мире в ДТП гибнут 1,35 миллиона человек. По данным ГИБДД, только в 2018 году на дорогах России произошло более 168 тысяч аварий.
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с чего всё началось

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

К высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей, заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.
РИА Новости19:24

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В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

РИА Новости19:24

В ООН назвали основные причины гибели россиян на дорогах

RT на русском20:43

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

РБК21:14

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Коммерсантъ20:23

Алкоголь и смартфоны: в ООН рассказали, что убивает россиян

РЕН ТВ22:14

В ООН назвали причины смертности на российских дорогах

URA.Ru20:03

В ООН назвали главные причины гибели россиян за рулем

Известия21:00
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Жан Тодт
Французский спортсмен
Французский спортсмен, конструктор и спортивный менеджер. Президент Международной автомобильной федерации (FIA) с 2009 года. Главный спортивный директор команды Ferrari Формулы-1 с 1993 по 2007 годы.
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