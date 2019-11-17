Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

В воскресенье проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. По информации ВОЗ, ежегодно в мире в ДТП гибнут 1,35 миллиона человек. По данным ГИБДД, только в 2018 году на дорогах России произошло более 168 тысяч аварий.
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с чего всё началось

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

К высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей, заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.
РИА Новостивчера в 19:24

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В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

РБК00:04

Алкоголь и смартфоны: в ООН рассказали, что убивает россиян

РЕН ТВвчера в 22:14

В ООН назвали причины смертности на российских дорогах

URA.Ruвчера в 20:03

В ООН назвали основные причины гибели россиян на дорогах

RT на русскомвчера в 20:43

В ООН считают главными причинами гибели в ДТП в России пьянство и смартфоны

Коммерсантъвчера в 20:23

В ООН назвали главные причины гибели россиян за рулем

Известиявчера в 21:00

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

РИА Новостивчера в 19:24
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Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Известия вчера в 20:45
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News вчера в 06:40
Футбол

Россия — Бельгия 1:4

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
РИА Новости вчера в 13:52
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru вчера в 12:49
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Политика

В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа

В 2018 году по итогам медобследования врач Ронни Джексон сообщил, что президент США находится в отличной форме, однако обратил внимание на лишний вес Трампа, назвав его следствием любви американского лидера к фастфуду.
РБК вчера в 19:32
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
Происшествия

В общежитии Киева прогремел взрыв

Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. В результате взрыва погибли два человека.
Газета.Ru вчера в 18:30
Экономика

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

Французское издание Les Echos пишет, что Россия находится на пути к независимости от доллара США.
RT на русском вчера в 23:35
Кино

Дополнительные герои появятся в новых сериях «Ну, погоди!»

Дополнительные герои появятся в новых сериях знаменитого советского мультфильма «Ну, погоди!».
Вечерняя Москва вчера в 23:44
ЖКХ

Мэр Благовещенска взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением

Мэр Благовещенска Валентина Калита взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением многоэтажных домов, нарушенным из-за снижения уровня реки Амур и ледостава.
RT на русском 00:11
Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
Lenta.ru вчера в 14:06
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском вчера в 17:39
Общество

Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

Стерлеград вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru вчера в 06:38
Наука

На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета вчера в 18:17
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
RT на русском вчера в 10:58
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
РБК вчера в 11:54
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском вчера в 02:48
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
ЖКХ

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
RT на русском вчера в 14:44
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
iReactor вчера в 07:14
Общество

Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»

В четверг, 14 ноября, толстый кот Виктор провел своё первое занятие в тренажерном зале под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина, пишет РБК.
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Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Газета.Ru вчера в 22:52
Экономика

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Вести.Ru 15 ноября в 17:55
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Жан Тодт
Французский спортсмен
Французский спортсмен, конструктор и спортивный менеджер. Президент Международной автомобильной федерации (FIA) с 2009 года. Главный спортивный директор команды Ferrari Формулы-1 с 1993 по 2007 годы.
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