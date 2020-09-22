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Известия
Известия

В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

Организация Объединенных Наций поблагодарила президента России Владимира Путина за озвученное им на Генассамблее предложение по бесплатному обеспечению ее сотрудников российской вакциной от коронавируса. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.В источнике
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РИА Новости

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

РИА Новости21:24
Коммерсантъ

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцинироваться

Коммерсантъ18:52
RT на русском

Путин предложил предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

RT на русском18:41
РБК

В ООН поблагодарили предложившего вакцину от COVID Путина за щедрость

РБК17:46
ТАСС

ООН благодарна Путину за «щедрое предложение» по вакцинации сотрудников организации

ТАССвчера в 16:57
Lenta.ru

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:55
Газета.Ru

ООН благодарит Путина за предложение о вакцинации сотрудников

Газета.Ruвчера в 16:50

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»
Известиявчера в 16:09
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В Новосибирске арестовали одного из руководителей религиозной общины

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца одного из руководителей религиозного объединения «Церковь последнего завета» Владимира Ведерникова, подозреваемого в применении психологического насилия в отношении последователей.
RT на русском23:55

Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском23:37
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Microsoft выкупила разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд

Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПоток17:06
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Россия возобновит пуски ракет со спутниками OneWeb в декабре

Компания Arianespace, которая заключила договор с OneWeb на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников, сообщила, что всего до 2022 года планируется осуществить 16 запусков с Восточного, Байконура и Куру.
Коммерсантъ21 сентября в 15:35
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Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
ТАССвчера в 06:22
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