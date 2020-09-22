В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса
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Организация Объединенных Наций поблагодарила президента России Владимира Путина за озвученное им на Генассамблее предложение по бесплатному обеспечению ее сотрудников российской вакциной от коронавируса. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.В источнике
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