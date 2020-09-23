Коронавирус
РИА НовостиООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
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Общество
Власти Швеции рассматривают вопрос введения карантина из-за COVID-19
Шведские власти рассчитывали, что отказ от строгих ограничений из-за COVID-19 поможет избежать серьезных потрясений для национальной экономики.
РЕН ТВ 00:41
Происшествия
Дело срочника Рамиля Шамсутдинова суд рассмотрит с участием присяжных
Ранее KazanFirst сообщал, что военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который прошлой осенью расстрелял 8 сослуживцев в Забайкальском крае.
Kazanfirst.ru 20 сентября в 05:35
Политика
Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным
Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru вчера в 12:57
Происшествия
Вице-губернатор Брянской области уволился после ДТП с участием сына
Брянская улица вчера в 23:47
Происшествия
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъ вчера в 10:22
Армия и оружие
Украинские и американские военные заблокировали все подходы с запада и востока от Крыма - это осада полуострова
Американские и украинские военные заблокировали все подходы к крымскому полуострову с западного и восточного направлений, тем самым взяв Крым в частичную осаду.
Avia.pro вчера в 22:28
Происшествия
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщила её мать Надежда Славина.
RT на русском вчера в 17:34
Экономика
Новая версия АИС ОСАГО собрала рекордное количество жалоб
Одной из главных причин роста жалоб представитель регулятора назвал внедрение Российским союзом автостраховщиков (РСА) с 28 июня новой версии АИС ОСАГО.
Ведомости вчера в 17:45
Игры
Microsoft выкупила разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд
Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПоток вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Российская модель и актриса Наталья Водянова опубликовала в Instagram видео со своей свадьбы с французским предпринимателем Антуаном Арно.
РИА Новости 21 сентября в 19:09
Гаджеты
Nokia представила смартфоны 2.4 и 3.4 с мощными аккумуляторами
Устройство Nokia 3.4 наградили 6,39-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 460, тройной основной камерой 13, 5 и 2 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, а также чипом NFC для бесконтактной оплаты и аккумулятором 4 000 миллиампер-часов.
Evo-rus.com 01:19
Политика
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
Братья Ротенберги были заподозрены в международных расчетах через лондонский банк.
CT news 21 сентября в 03:11
Здоровье
В Мордовию поступит 700 доз вакцины от коронавируса
В рамках первой партии Мордовия получит около 700 доз вакцины от коронавирусной инфекции.
Вестник Мордовии вчера в 13:42
Происшествия
Шестеро осужденных сбежали из колонии в Дагестане
Интерфакс 01:02
Политика
Страховщики отказались работать со строящими «Северный поток-2» судами
«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите европейской энергетической безопасности"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, связанной с проектами "Северного потока-2" или "Турецкого потока"»,— сказано в документе.
Коммерсантъ 00:56
Здоровье
В Пермском крае обязывают ставить прививки от гриппа
Роспотребнадзор по Пермскому краю требует юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обязать своих сотрудников ставить прививку от гриппа - привиты должны быть не менее 60% персонала.
Эхо Москвы в Перми вчера в 08:55
Кино
Вышел первый трейлер сериала «ВандаВижен» про супергероев Marvel
На видеоканале Marvel Entertainment был размещен дебютный трейлер сериала «ВандаВижен», рассказывающий о «семейной» жизни одних из самых сильных супергероев Земли.
Discover24 21 сентября в 03:42
Политика
Трамп подписал указ о санкциях за поставку Ирану неядерного оружия
«Президент буквально несколько мгновений назад сегодня подписал в Овальном кабинете указ о введении жестких экономических санкций в отношении тех стран, компаний и частных лиц, которые причастны к поставкам, продажам или передаче неядерного оружия в Исламскую Республику Иран», — сказал советник по национальной безопасности.
ИА Красная Весна 21 сентября в 12:32
Музыка
Израильское радио ввело «санкции» против Киркорова
Ранее, как сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров, Николай Басков, Денис Майданов, Александр Буйнов и другие звезды российской эстрады приняли участие в съёмках клипа в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Рамблер 21 сентября в 13:46
Политика
Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма на Генассамблее ООН
Президент России Владимир Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма во время выступления на Генассамблее ООН.
Пятый канал вчера в 12:14
Общество
Онлайн-конференцию о новых продуктах и сервисах проведет Сбербанк
Сбербанк проведет 24 сентября масштабную онлайн-конференцию СберКонф. В ходе конференции будут представлены новые продукты и сервисы банка.
EastRussia 21 сентября в 21:15
Технологии
Названа основная опасность голосовых помощников
Пользователи ПК и смартфонов, использующие голосовые помощники, могут столкнуться с утечкой записей, которые были услышаны «случайно».
РБК вчера в 22:10
Экономика
Правительство дополнительно профинансирует выплаты на третьего ребёнка
Правительство России выделит ещё 2,58 млрд рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок.
RT на русском вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Ирина Пегова и «Куртки Кобейна» придут в «Вечерний Ургант»
Ирина Пегова станет гостем очередного выпуска программы "Вечерний Ургант" 21 сентября 2020 года.
ИА InterMedia 21 сентября в 14:44
Футбол
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы
В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru вчера в 12:06
Происшествия
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
В ДТП во Владимирской области погиб 43-летний актер Дмитрий Жулин.
Российская газета вчера в 02:56
Здоровье
Еще семь заразившихся коронавирусом умерли в Алтайском крае
За прошедшие сутки выявили 79 новых случаев COVID-19 Еще 79 инфицированных коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае.
АМИТЕЛ 00:38
Общество
В Минтрансе объяснили новые стандарты тонировки автомобилей
AutoNews вчера в 05:33
Финансы
РБК: Реформа по повышению зарплат чиновников сэкономит бюджету 200 млрд рублей
Правительство сэкономит около 200 млрд руб. за три года на переносе реформы по повышению зарплат госслужащим.
Ведомости 01:40
Наука
В России открыли революционный природный антибиотик
Lenta.ru вчера в 21:14