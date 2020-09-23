В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса
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В Организации объединенных наций (ООН) поблагодарили президента России Владимира Путина, предложившего российскую вакцину для сотрудников всемирной организации. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.В источнике
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