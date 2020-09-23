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Ведомости
Ведомости

В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

В Организации объединенных наций (ООН) поблагодарили президента России Владимира Путина, предложившего российскую вакцину для сотрудников всемирной организации. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.В источнике
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Коммерсантъ

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцинироваться

Коммерсантъ18:52
Комсомольская правда

Последние новости на утро 23 сентября 2020: В ООН поблагодарили Путина за предложенную вакцину от коронавируса

Комсомольская правда00:09
РИА Новости

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

РИА Новости21:24
Газета.Ru

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

Газета.Ru02:21
РБК

В ООН поблагодарили предложившего вакцину от COVID Путина за щедрость

РБК17:46
RT на русском

Путин предложил предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

RT на русском18:41
ТАСС

ООН благодарна Путину за «щедрое предложение» по вакцинации сотрудников организации

ТАССвчера в 16:57

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
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В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ruвчера в 12:06
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховке из-за санкций

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) не будет предоставлять страховое покрытие для судов, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом сказано в циркуляре клубов, находящихся в группе.
Газета.Ru00:14
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«Не признаем Лукашенко». Почему ЕС не ввел новые санкции против Минска

Привычные митинги "Министры (главы МИД Евросоюза) дали сильный сигнал: мы не признаем легитимность Лукашенко, результаты выборов считаем фальсифицированными", — сказал в понедельник после заседания Совета ЕС по международным делам Боррель.
РИА Новости01:00
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Суд в США отказался разморозить активы для родственника Вексельберга

Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка отказал двоюродному брату российского миллиардера Виктора Вексельберга в разблокировании активов американских инвестфондов, замороженных Минфином США из-за санкций против Вексельберга.
РБК00:30
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