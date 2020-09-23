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РИА Новости
РИА Новости

В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.В источнике
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РИА Новости

В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

РИА Новости21:24
Коммерсантъ

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцинироваться

Коммерсантъ18:52
Lenta.ru

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

Lenta.ruвчера в 16:55
RT на русском

Путин предложил предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН

RT на русском18:41
ТАСС

ООН благодарна Путину за «щедрое предложение» по вакцинации сотрудников организации

ТАССвчера в 16:57
РБК

В ООН поблагодарили предложившего вакцину от COVID Путина за щедрость

РБК17:46
Газета.Ru

ООН благодарит Путина за предложение о вакцинации сотрудников

Газета.Ruвчера в 16:50

Киберэксперт предупредил о риске использования голосовых помощников

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал, какие опасности может представлять использование голосовых помощников — сервисов на основе искусственного интеллекта, распознающих речевые команды и выполняющих определенные действия.
Киберэксперт предупредил о риске использования голосовых помощников
Вечерняя Москва20:35
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В США пригрозили России ультиматумом по ДСНВ

Ранее «Профиль» сообщил, что США готовы продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но на «некоторый период времени» и на определенных условиях – если Россия и США смогут уладить вопрос верификации и выйти на политически обязывающие соглашения.
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Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

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РБКвчера в 15:39
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