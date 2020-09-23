В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса
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В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.В источнике
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