Политика
Lenta.ruВ ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам. Об этом рассказал зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин, сообщает РИА Новости.
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Россия не исключила обращения в суд из-за нарушений обязательств США перед ООН
Взгляд.рувчера в 21:35
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Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия
СК опубликовал фото подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Управление Следственного комитета Свердловской области опубликовало фотографии двух мужчин и женщины, которых подозревают в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
Известия вчера в 14:49
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Авто
Volkswagen Teramont получил версию Cross Sport
Автомобиль рассчитан на пять человек. На авторынке России модель Atlas известна под именем Teramont.
CarsWeek.ru вчера в 01:59
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Происшествия
В Каталонии во время беспорядков пострадали десятки полицейских
В общей сложности зафиксировано 68 пострадавших полицейских, в том числе 47 сотрудников Моссос д'Эсквадра (полиция Каталонии) и 21 полицейский испанского силового ведомства.
REGNUM вчера в 08:43
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
Lenta.ru вчера в 13:33
Общество
Россиянам пообещали теплый ноябрь
В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
Lenta.ru 01:05
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 14 октября в 00:00
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08
Экономика
Польша в ловушке «экономического чуда», или Банкет за счет ЕС
Расходы на здравоохранение в Польше меньше, чем в остальной Европе, 10000 рабочих мест в государственном образовании были ликвидированы, и в 2018 году процент граждан, живущих в условиях крайней нищеты, у черты бедности и на уровне риска бедности, снова вырос.
Евразия Daily вчера в 02:21
Происшествия
Учительница задержана в Москве за жестокое обращение со школьником
Интерфакс вчера в 18:01
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru вчера в 06:28
Происшествия
Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей
Российская газета 01:28
Происшествия
Похитили и привязали к столбу: архангельская полиция пресекла самосуд
35-летний житель Архангельска стал жертвой самосуда — мужчину сначала похитили из дома, а затем привязали к столбу и избили на глазах у толпы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 11:26
Авто
Номера на новые машины теперь смогут устанавливать в автосалонах
По словам эксперта, устанавливать номера на машины смогут только те автосалоны, которые будут включены в реестр социальных организаций, участвовавших в регистрации транспортных средств.
Online47.ru вчера в 23:22
Футбол
Габулов может покинуть «Аланию»
Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа».
Евро-футбол.ру вчера в 11:16
Футбол
УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
МК-Спорт вчера в 08:40
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба Василий Вакуленко приобрел ФК СКА Ростов-на-Дону.
Экспресс газета вчера в 07:03
Шоу-бизнес
Сафронов заявил о «больших проблемах с лицом» у Ротару из-за пластики
Известный художник Никас Сафронов заявил о "больших проблемах" с лицом певицы Софии Ротару.
Экономика сегодня вчера в 06:48
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика
Соперница Трампа обвинила США в использовании «Аль-Каиды»
Претендент на пост президента США от демократов конгрессмен Тулси Габбард заявила, что власти страны используют террористическую группировку «Аль-Каида» (запрещена в России) в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада.
Взгляд.ру 01:10
Экономика
«Росгеология» поработала на износ
"Росгеология" попросила первого вице-премьера, главу Минфина Антона Силуанова выделить 10,3 млрд руб. из бюджета на докапитализацию холдинга, следует из писем главы геологоразведочной компании Сергея Горькова от 29 августа и 11 октября (копии есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:30
Технологии
«Яндекс» запустит распознающего одежду в видео конкурента TikTok
Новинка сможет распознавать одежду в видео, сообщает ТАСС Пользователи приложения смогут снимать короткие видеоролики с масками, музыкой, фильтрами и другими эффектами.
UfacityNews.ru вчера в 10:59
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Общество
Мама убитой в Саратове девочки опубликовала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила всех местных жителей за поддержку и отметила, что город наполнен добрыми, сильными людьми, на которых можно опереться в трудную минуту.
Свободная Пресса 14 октября в 12:26