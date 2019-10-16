Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам. Об этом рассказал зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин, сообщает РИА Новости.

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

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