Политика
Lenta.ruВ ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам. Об этом рассказал зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
США не выдали визы 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, заявил на заседании Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, замглавы российского представительства при организации Геннадий Кузьмин.РИА Новостивчера в 17:59
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Политика
Переговоры по разведению войск в Донбассе провалились
Киев и самопровозглашенные республики Донбасса не смогли договориться о новых датах разведения войск.
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что у прославленного артиста балета растет 19-летний внебрачный сын.
Кино
Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Политика
Эрдоган назвал дату последнего этапа поставок С-400
Последняя партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поступит в Турцию в ноябре-декабре.
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Здоровье
Минздрав создал памятку для родителей детей, нуждающихся в лекарствах
Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11
В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.
Экономика
ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов
ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков.
Армия и оружие
Шойгу и глава Пентагона по телефону обсудили ситуацию в Сирии
Отмечается, что Шойгу и Эсперах обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес государств по ситуации в Сирии.
Армия и оружие
Шведские ВВС охотились за подлодкой из-за сигнала от сломанного буя
В 2014 году шведские ВВС охотились за подводной лодкой из-за сигнала от сломавшегося метеобуя на юге Стокгольмского архипелага.
Футбол
Картонный Дзюба посетил лекцию в московском университете
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
Шоу-бизнес
Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность
Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
Наука
«Геномный иммунитет» был открыт при помощи заражающего коал вируса
Ученые из Китая, Австралии и США открыли «геномный иммунитет» благодаря заражающему коал вирусу.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Киберспорт
В Fortnite началась вторая глава
Epic Games запустила вторую главу Fortnite. В игре появилась новая карта, возможность рыбачить и многое другое.
Политика
Минюст США обвинил турецкий госбанк в нарушении санкций против Ирана
Накануне власти США ввели санкции против Турции из-за военной операции в Сирии против курдов.
Музыка
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Общество
Почти треть населения России участвует в теневом рынке труда
Речь идет о работе, за которую получают наличные деньги, минуя кассу.
Общество
Модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Американская модель Белла Хадид является самой красивой женщиной в мире.
Футбол
УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Общество
Приватбанк почти выиграл дело у Коломойского в лондонском суде
Английский апелляционный суд решил скандальное дело в пользу украинского Приватбанка, который таким образом выиграл у его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщает пресс-служба Приватбанка.
Футбол
Черчесов: в сборной нет любимчиков, есть авторитеты
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал в интервью Владимиру Соловьеву есть ли у него в команде любимчики.
Экономика
Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте
"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
Армия и оружие
Более 3 тыс. военных подняты по тревоге на Северном Кавказе
Военнослужащие 58-й армии Южного военного округа в Дагестане и Северной Осетии подняты по тревоге для проведения учения.
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.