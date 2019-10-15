Политика

Lenta.ruLenta.ruВ ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам. Об этом рассказал зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

США не выдали визы для участия в Генассамблее ООН 18 российским дипломатам

США не выдали визы 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, заявил на заседании Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, замглавы российского представительства при организации Геннадий Кузьмин.
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В 2014 году шведские ВВС охотились за подводной лодкой из-за сигнала от сломавшегося метеобуя на юге Стокгольмского архипелага.
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