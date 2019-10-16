Политика

Lenta.ruLenta.ruВ ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам. Об этом рассказал зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин, сообщает РИА Новости.
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ООН предложила рассмотреть в суде невыдачу США виз дипломатам из России

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ООН высказала мнение о невыдаче американских виз делегатам из России

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Постпредство России: Генсек ООН поддерживает позицию России по визам

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Генсек ООН поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам

РИА Новости19:02
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Волочкова назвала омерзительным спектакль Серебренникова с обнаженкой

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Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Политика

В ЕС одобрили план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе

По словам Федерики Могерини, предложенный Украиной план касается как ситуации на Донбассе, так и реформ на Украине.
ГЛАС.RU вчера в 14:36
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Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства

Мясников порекомендовал всегда стараться узнавать как можно больше сведений о том лекарстве, которое назначает врач и не стесняться спрашивать его самого, доказана ли эффективность препарата.
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В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец 04:26
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 22:52
Политика

Опрос выявил отношение россиян к Грете Тунберг

Опрос ВЦИОМ выявил отношение россиян к 16-летней шведской эко-активистке Грете Тунберг. Об этом 16 октября сообщило издание РБК.
Известия 20:56
Политика

Баку принимает VII саммит Тюркского совета

Вестник Кавказа 02:44
Авто

В линейке Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos

В 2020 компания KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня 09:29
Происшествия

Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ

Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ 16:01
Здоровье

Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет

В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.
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Российская молодежка разгромила Эстонию в матче отбора на Евро-2021

Московский Комсомолец 15:46
Футбол

Роналду за последние 12 месяцев заработал в Instagram вдвое больше Месси

Лидер «Барселоны» Лионель Месси за последние 12 месяцев опубликовал 36 рекламных постов, заработав на них 35,3 млн долларов.
Sportbox.RU 22:39
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Технологии

Объяснена слабость юзеров к хранению неудачных фотографий на смартфоне

Средний юзер хранит в гаджете 952 фотографии, 22 процента из которых — размытые, темные или повторяющиеся изображения.
Lenta.ru 21:35
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru 09:53
Космос

Астероид размером с колонну Нельсона приблизится к Земле

Астероид, получивший название 2019 SR8, диаметром порядка 40 метров, пролетит мимо Земли 16 октября, сообщает НАСА.
Газета Metro 05:31
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы

На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.
32CARS.ru 06:51
Игры

В сети запустили браузерный сервис с 2,4 тыс. видеоигр для MS-DOS

REGNUM 06:25
Шоу-бизнес

Стал известен размер пенсии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев получает пенсию 50 тыс. рублей в месяц, рассказал организатор концертов исполнителя Сергей Лавров.
Взгляд.ру 00:13
Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости вчера в 05:57
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Здоровье

Как распознать приближение инсульта, рассказали медики

Медики предупреждают, что одной причины развития инсульта нет, но есть факторы риска, среди которых – сахарный диабет, курение, лишний вес, наследственность и гипертония.
Волгоградская правда 22:03
Политика

Журналист призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945 году

В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
РИА Новости 21:00
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
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Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro

Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
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ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Общество

Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
RT на русском 21:59
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы

В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru 06:28
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