В ООН поддержали инициативу президента России Владимира Путина о саммите с лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран

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