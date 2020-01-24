Политика

Lenta.ruLenta.ruВ ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран

В ООН поддержали инициативу президента России Владимира Путина о саммите с лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
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Китай поддержал идею Путина о саммите постоянных членов СБ ООН

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В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран

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ООН оценила идею Путина о встрече лидеров «пятерки» Совбеза

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В ООН поддержали инициативу Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза

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В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран

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В ООН поддержали инициативу Путина по проведению саммита постоянных членов Совбеза

ТАСС15:06

Ситуацию в Ливии предстоит обсудить в Совбезе ООН, заявил Путин

РИА Новости08:53
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Член банды Цапков дал показания на сообщников

Вести.Ru 07:10
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Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери

По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.
Газета.Ru 17:05
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ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM 19:07
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В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка

Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
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Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
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Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России

В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
REGNUM 06:07
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В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
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Следствие в Париже допрашивает Винника против его воли

В Париже следствие допрашивает россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки.
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Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья 11:27
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Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Ведомости 18:19
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
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Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

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Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой

Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.
РБК 23:00
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Последняя перепись в стране была в 2001 году, тогда численность населения составляла 48,4 миллиона человек.
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Россиянин Бурков признал вину на суде в США

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В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России»

Судебные власти Болгарии предъявили заочные обвинения трем гражданам России, которые подозреваются в попытке отравления местного предпринимателя Эмилиана Гебрева и его сына, сообщает News.bg.
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У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей

Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
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Алсу ответила на заявления, что ее дочь не умеет петь

Певица Алсу отреагировала на критику в адрес своей дочери Микеллы Абрамовой.
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Сериал, который показывают по Первому каналу, снимали в Ловозере

Полюбоваться на родные заснеженные края на экране телевизора теперь могут жители Ловозера, ведь в заполярном селе проходили съемки нового сериала для Первого канала.
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Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад

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В Москве второклассницы попали в больницу из-за съеденного снега

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Более 82 тысяч автомобилей Toyota и Lexus отзывают в России

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Стало известно, какие фрукты и овощи россияне покупают чаще всего

В 2019 году россияне чаще всего покупали бананы и картофель. Об этом сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».
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Появилась сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов

Американские инженеры усовершенствовали самую быструю камеру в мире, чтобы снимать прозрачные объекты.
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Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

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