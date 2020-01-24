Политика
Lenta.ruВ ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран
В ООН поддержали инициативу президента России Владимира Путина о саммите с лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
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Происшествия
Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери
По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Происшествия
В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка
Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Экономика
Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Общество
Следствие в Париже допрашивает Винника против его воли
В Париже следствие допрашивает россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Общество
Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой
Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики.
Общество
Численность населения Украины сократилась на 10 млн человек
Последняя перепись в стране была в 2001 году, тогда численность населения составляла 48,4 миллиона человек.
Общество
Россиянин Бурков признал вину на суде в США
Происшествия
В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России»
Судебные власти Болгарии предъявили заочные обвинения трем гражданам России, которые подозреваются в попытке отравления местного предпринимателя Эмилиана Гебрева и его сына, сообщает News.bg.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Шоу-бизнес
Алсу ответила на заявления, что ее дочь не умеет петь
Певица Алсу отреагировала на критику в адрес своей дочери Микеллы Абрамовой.
Культура
Сериал, который показывают по Первому каналу, снимали в Ловозере
Полюбоваться на родные заснеженные края на экране телевизора теперь могут жители Ловозера, ведь в заполярном селе проходили съемки нового сериала для Первого канала.
Игры
Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад
Общество
Стало известно, какие фрукты и овощи россияне покупают чаще всего
В 2019 году россияне чаще всего покупали бананы и картофель. Об этом сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».
Общество
Жительница Рязани стала самой красивой бабушкой Европы
Наука
Появилась сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Американские инженеры усовершенствовали самую быструю камеру в мире, чтобы снимать прозрачные объекты.
Баскетбол
ЦСКА победил «Валенсию», «Зенит» обыграл «Олимпиакос»
Общество