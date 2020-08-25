В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса
Смотрите также
Немецкие врачи назвали причиной состояния Навального интоксикацию
Суд отрицает продажу билетов на заседания по делу Ефремова
Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам
Бизнесмен Быков стал фигурантом дела по факту убийства в 2004 году
Тимати подогрел слухи о расставании с Анастасией Решетовой
Под Анапой эвакуируют туристов из-за лесного пожара в районе Утриша
Появилось видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября
Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым
Изоляция экипажа МКС в российских модулях завершилась
Радулов забил вторую победную шайбу подряд в серии против «Колорадо»
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Россия планирует открыть авиасообщение еще с несколькими странами
Экоактивистка Грета Тунберг после годичного перерыва вернётся в школу
МИД опроверг сообщения об обмене Уилана на заключенных в США россиян
Вернувшуюся из США Малышеву восхитила Москва
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
В России предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу
Бузова заявила, что является потомком дворянского рода
Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам
Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России
Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым
Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму
Радулов забил вторую победную шайбу подряд в серии против «Колорадо»
Изоляция экипажа МКС в российских модулях завершилась
Федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей
Пандемия коронавируса серьезно ударила по туриндустрии. По данным ООН, почти 120 миллионов человек в мире рискуют остаться без работы в этой сфере. Такие цифры в своем видеообращении привел глава международной организации Антониу Гутерриш.В источнике
Подробнее о событии