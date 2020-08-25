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Российская газета
Российская газета

В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса серьезно ударила по туриндустрии. По данным ООН, почти 120 миллионов человек в мире рискуют остаться без работы в этой сфере. Такие цифры в своем видеообращении привел глава международной организации Антониу Гутерриш.В источнике
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РБК

В ООН заявили о риске потери работы для 120 млн человек из-за COVID-19

РБК02:48
REGNUM

В ООН назвали размер всех потерь туристической сферы из-за пандемии

REGNUM00:27
ТК Звезда

В ООН подсчитали потери туристического сектора от пандемии

ТК Звезда00:31
RT на русском

Генсек ООН оценил объём потерь сферы туризма от пандемии COVID-19

RT на русском00:30
Российская газета

В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса

Российская газета00:34
Газета.Ru

ООН: 120 млн человек могут потерять работу в туристической сфере

Газета.Ru00:19
ТАСС

Генсек ООН назвал сумму потерь туристической отрасли из-за пандемии

ТАСС00:13

Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам

Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.
Газета.Ru02:51
1,3K

Появилось видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе

Видео перехвата вертолетами министерства обороны Белоруссии воздушных шаров с бело-красно-белым флагом оппозиции, запущенных, вероятно, с территории Литвы, опубликовал портал "Военно-политическое обозрение".
Известия00:23
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство», – сказали в пресс-службе, отметив, что профильными ведомствами даны все необходимые установки для того, чтобы процесс учебы проходил при полной защите здоровья учащихся и педагогов.
Ведомости02:57
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В Росгвардии объяснили выражение признательности «Омбудсмену полиции»

По словам представителя Росгвардии, в ответе создателю проекта не говорилось о характеристике и о благодарности, «а была обозначена «признательность за конструктивное взаимодействие», которое осуществлялось в более ранний период, до задержания и заключения под стражу гражданина В.А.Воронцова».
РБК05:09
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Белоруссия не признала нарушения воздушного пространства Литвы

24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.
Газета.Ru01:26
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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В России предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу

На каждого ребёнка, собираемого в школу к 1 сентября, из федерального бюджета предлагается выплачивать 10 тысяч рублей — после того, как родители подадут соответствующее заявление в МФЦ или Пенсионный фонд.
Премьер-новости за неделю04:10
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Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой

Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
SakhaPress.ruвчера в 21:20
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