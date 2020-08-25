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Российская газета
Российская газета

В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса серьезно ударила по туриндустрии. По данным ООН, почти 120 миллионов человек в мире рискуют остаться без работы в этой сфере. Такие цифры в своем видеообращении привел глава международной организации Антониу Гутерриш.В источнике
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RT на русском

Генсек ООН оценил объём потерь сферы туризма от пандемии COVID-19

RT на русском00:30
Российская газета

В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса

Российская газета00:34
ТК Звезда

В ООН подсчитали потери туристического сектора от пандемии

ТК Звезда00:31
ФедералПресс

Стало известно, сколько потеряла туристическая отрасль из-за коронавируса

ФедералПресс01:32
REGNUM

В ООН назвали размер всех потерь туристической сферы из-за пандемии

REGNUM00:27
Газета.Ru

ООН: 120 млн человек могут потерять работу в туристической сфере

Газета.Ru00:19
ТАСС

Генсек ООН назвал сумму потерь туристической отрасли из-за пандемии

ТАСС00:13

Японский холдинг и «Сколково» инвестируют ₽1,5 млрд в российские стартапы

Инвестиционная платформа фонда «Сколково» Skolkovo Ventures создала на паритетных началах совместное предприятие Station со структурой японского коммуникационного холдинга Dentsu, следует из совместного сообщения компаний, поступившего в РБК.
Японский холдинг и «Сколково» инвестируют ₽1,5 млрд в российские стартапы
РБК02:00

«Барселона» объявила цену Месси

Руководящий состав испанского профессионального футбольного клуба "Барселона" наконец определился с ценником за форварда Лионеля Месси.
«Барселона» объявила цену Месси
CT newsвчера в 08:31
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новостивчера в 22:29
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Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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Археологи раскрыли происхождение валунов Стоунхенджа

Сарсеновые камни неимоверно-огромных размеров, которые составляют внешний круг внесённого в 1986 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО мегалитического Стоунхенджа, были доставлены из леса Вествуда, расположенного в 15 километров от одной из наиглавнейших достопримечательностей Англии.
Лезги газетвчера в 07:01
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Белоруссия не признала нарушения воздушного пространства Литвы

24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.
Газета.Ru01:26
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Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.
ТАСС01:08
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