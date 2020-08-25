В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса серьезно ударила по туриндустрии. По данным ООН, почти 120 миллионов человек в мире рискуют остаться без работы в этой сфере. Такие цифры в своем видеообращении привел глава международной организации Антониу Гутерриш.