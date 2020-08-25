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Российская газета
Российская газета

В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса серьезно ударила по туриндустрии. По данным ООН, почти 120 миллионов человек в мире рискуют остаться без работы в этой сфере. Такие цифры в своем видеообращении привел глава международной организации Антониу Гутерриш.В источнике
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RT на русском

Генсек ООН оценил объём потерь сферы туризма от пандемии COVID-19

RT на русском00:30
Российская газета

В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса

Российская газета00:34
ТК Звезда

В ООН подсчитали потери туристического сектора от пандемии

ТК Звезда00:31
РБК

В ООН заявили о риске потери работы для 120 млн человек из-за COVID-19

РБК02:48
REGNUM

В ООН назвали размер всех потерь туристической сферы из-за пандемии

REGNUM00:27
Газета.Ru

ООН: 120 млн человек могут потерять работу в туристической сфере

Газета.Ru00:19
ТАСС

Генсек ООН назвал сумму потерь туристической отрасли из-за пандемии

ТАСС00:13

Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUMвчера в 04:17
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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