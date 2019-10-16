с чего всё началось

Украинским депутатам предложили закрыть сайт "Миротворец", содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан. С такой идеей выступил зампредседа мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро, пишут "Украинские новости".

Здоровье В НСО ускорят реализацию нацпроекта «Здравоохранение» На совещании была затронута проблема завершения оформления необходимой документации для начала работы фельдшерско-акушерских пунктов, которые вводятся в эксплуатацию в рамках нацпроекта.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Политика Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 22 октября Встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в Сочи 22 октября.

Авто Российский завод Haval начал производство купе-кроссовера Haval F7x Первый серийный купеобразный кроссовер Haval F7x сошел с конвейера завода Haval, расположенного в Тульской области.

Экономика Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.

Общество Жилье российских коррупционеров могут выставить на торги Минэкономразвития предложило продавать апартаменты чиновников, уличенных как в получении, так и даче взяток.

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Политика Трамп назвал Пелоси «очень больным человеком» Шумер в свою очередь утверждал, что глава Белого дома назвал Пелоси третьесортным политиком.

Культура Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.

Политика Бывший президент Польши рассказал о важности России для всего мира Бывший президент Польши Лех Валенса похвалил Россию за изменения, которые происходят в стране.

Общество В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.

Экономика МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.

Политика Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.

Транспорт В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей Погрешность аппарата составит 1 км/ч, а максимальная фиксируемая скорость — 300 км/ч.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Игры Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Технологии ТПУ оцифровал уникальные документы для выставки о горном деле России Сотрудники музейного комплекса и Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ) оцифровали уникальные исторические документы для мультимедийной выставки "Горнозаводское производство в России XVIII – начала XX веков", сообщила в среду пресс-служба вуза.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.