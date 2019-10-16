с чего всё началось

Депутаты Верховной Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро. Об этом сообщают «Украинские новости».

В ООН потребовали от Украины закрыть сайт «Миротворец»

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Спорт Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

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