с чего всё началось

Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец». Об этом 16 октября сообщают «Українські новини».

Армия и оружие В ООН заявили о возросших рисках ядерной войны В мире увеличиваются риски ядерной конфронтации, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями.

Технологии Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике В Windows 10 версии 1909, если вы введёте имя изображения, файла или документа, то Проводник предоставит вам предварительный просмотр результатов упреждающего поиска, чтобы позволить легко найти нужный файл.

Кино В сиквеле «Венома» появится суперзлодейка Визг Как сообщают источники, знакомые с проектом, в сюжет «Венома 2» добавили нового персонажа комиксов Marvel — суперзлодейку Визг.

Технологии МГУ имени М.В. Ломоносова вошел в рейтинг лучших вузов издания THE Британское издание Times Higher Education (THE) назвало Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова лучшим российским вузом по направлению «Инженерные науки и технологии», включив заведение в диапазон 126-150.

Армия и оружие Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Политика Парубий заявил о «навязывании» Западом Украине условий по Донбассу Бывший глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что некоторые западные политики оказывают давление на лидера Украины Владимира Зеленского и навязывают условия по Донбассу.

Политика У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.

Политика Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.

Шоу-бизнес Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.

Политика Трамп попросил Эрдогана «не валять дурака» В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.

Здоровье Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле» По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.

Музыка Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Спорт Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.

Политика Кремль назвал преувеличенной ситуацию с гимном России в Эр-Рияде Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что надо с пониманием отнестись к ситуации с исполнением гимна России в Саудовской Аравии, передает корреспондент РБК.

Кино Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.

Культура Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.

Здоровье Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Армия и оружие Авиаполк под Тверью усилен новейшими истребителями Су-35 На вооружение истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО в Тверской области поступили три самолета Су-35С.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Хоккей Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ «Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.