Политика
ИзвестияМиссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец». Об этом 16 октября сообщают «Українські новини».
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с чего всё началось
Заместитель руководителя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро заявил о том, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», куда вносятся фамилии людей, якобы нарушающих украинское законодательство, сообщает издание «Украiнськi новини».РБК16:36
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