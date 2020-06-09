Общество
Русская ПланетаВ ООН предупредили о глобальной нехватке продуктов из-за коронавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны обеспечить людей продуктами питания, так как человечество может столкнуться с нехваткой продовольствия из-за эпидемии COVIR-19. В настоящее время 820 млн человек столкнулись с нехваткой еды.
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Из-за COVID-19 усугубятся экономические кризисы в Йемене, Иордании, Палестине
Вести.Ru08 июня в 14:50
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Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
АБН 08 июня в 13:47
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Наука
Ученые из США определили необычную причину рака груди
Как сообщает MedikForum.ru, высокий риск заболевания раком груди объясняется чаще всего влиянием возраста, семейного анамнеза, образом жизни (ожирение, курение).
MedikForum.ru вчера в 09:48
Финансы
Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Россия, как напоминают обозреватели, распродажу американского госдолга начала раньше остальных, избавившись за последние несколько лет об облигаций на несколько миллиардов долларов.
Вечерний курьер 07 июня в 02:10
Армия и оружие
Китай направил к Тайваню истребители для перехвата самолета США
ИА Красная Весна вчера в 13:21
Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Кино
Бекмамбетов и Universal Pictures выпустят пять screenlife-фильмов
Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов спродюсирует пять фильмов в формате screenlife для голливудской студии Universal Pictures.
Piter.tv 02:14
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
Экономика
В России для пенсионеров готовят две новые льготы
Всем российским пенсионерам готовят сразу две новые льготы. Об их появлении стало известно из законопроектов, которые поступили в Госдуму.
ФедералПресс 08 июня в 22:24
Здоровье
Живучий и опасный гибридный клещ активно заселяет российские регионы
Вести.Ru вчера в 02:20
Общество
ОНФ сообщил о неконкурентных закупках во время пандемии на ₽1,1 млрд
Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировало закупки, совершенные во время пандемии коронавируса, и выделило те, которые были совершены у единственного поставщика, тогда как по мнению экспертов они должны были пройти конкурентным способом.
РБК 03:00
Общество
Роспотребнадзор рассчитывает на очное обучение школьников с 1 сентября
Москва, 9 июня 2020, 15:03 — REGNUM Российские школьники с 1 сентября начнут обучаться в очной форме, на это надеются в Роспотребнадзоре.
REGNUM вчера в 08:03
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Происшествия
Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»
Pravda.Ru вчера в 09:41
Наука
У коронавируса обнаружили шесть отдельных разновидностей
Ученые проанализировали структуры десяти с лишним тысяч образцов SARS-CoV-2 и обнаружили, что в мире существуют шесть разновидностей нового коронавируса.
Planet Today 02:17
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com вчера в 02:43
Общество
Бессимптомные носители коронавируса не заразны, заявили в ВОЗ
Представители Всемирной организации здравоохранения полагают, что бессимптомные носители COVID-19 являются практически не заразными, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:09
Экономика
Российская экономика вошла в топ-5 по потенциалу роста после пандемии
Россия вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после пандемии коронавируса.
Компания 01:15
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com 08 июня в 08:52
Здоровье
Роды у пациентки с подозрением на коронавирус приняли на Сахалине
Женщина поступила в областной перинатальный центр в конце прошлой недели.
EastRussia вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах
Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
Московский Комсомолец вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду
Во многих российских регионах установилась жаркая погода.
МИР 24 вчера в 08:32
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Коммерсантъ вчера в 14:30
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
Происшествия
Готовившего теракт в Красноярске подростка признали невменяемым
Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подросток, задержанный в апреле за подготовку вооружённого нападения на школу, имеет психическое заболевание и нуждается в лечении.
RT на русском 01:54
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 3796 пациентов
RT на русском 02:11
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38