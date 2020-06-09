Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны обеспечить людей продуктами питания, так как человечество может столкнуться с нехваткой продовольствия из-за эпидемии COVIR-19. В настоящее время 820 млн человек столкнулись с нехваткой еды.

В ООН предупредили о глобальной нехватке продуктов из-за коронавируса

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