Общество

Русская ПланетаРусская ПланетаВ ООН предупредили о глобальной нехватке продуктов из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны обеспечить людей продуктами питания, так как человечество может столкнуться с нехваткой продовольствия из-за эпидемии COVIR-19. В настоящее время 820 млн человек столкнулись с нехваткой еды.
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В ООН предупредили об угрозе продовольственной катастрофы из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 12:16

Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы

RT на русскомвчера в 16:08

Генсек ООН предупредил об опасности продовольственной катастрофы из-за пандемии

ТАССвчера в 14:33

Генсек ООН заявил об опасности продовольственной катастрофы из-за COVID-19

News.ruвчера в 12:40

Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов

РБКвчера в 17:20

Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы

РИА Новостивчера в 12:59

Из-за COVID-19 усугубятся экономические кризисы в Йемене, Иордании, Палестине

Вести.Ru08 июня в 14:50
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Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

АБН 08 июня в 13:47
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
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Наука

Ученые из США определили необычную причину рака груди

Как сообщает MedikForum.ru, высокий риск заболевания раком груди объясняется чаще всего влиянием возраста, семейного анамнеза, образом жизни (ожирение, курение).
MedikForum.ru вчера в 09:48
Финансы

Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Россия, как напоминают обозреватели, распродажу американского госдолга начала раньше остальных, избавившись за последние несколько лет об облигаций на несколько миллиардов долларов.
Вечерний курьер 07 июня в 02:10
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Армия и оружие

Китай направил к Тайваню истребители для перехвата самолета США

ИА Красная Весна вчера в 13:21
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Происшествия

В Одессе обрушился четырехэтажный дом

Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Кино

Бекмамбетов и Universal Pictures выпустят пять screenlife-фильмов

Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов спродюсирует пять фильмов в формате screenlife для голливудской студии Universal Pictures.
Piter.tv 02:14
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Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
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Экономика

В России для пенсионеров готовят две новые льготы

Всем российским пенсионерам готовят сразу две новые льготы. Об их появлении стало известно из законопроектов, которые поступили в Госдуму.
ФедералПресс 08 июня в 22:24
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал «виновных» в ДТП с участием Ефремова

Известия 01:12
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Здоровье

Живучий и опасный гибридный клещ активно заселяет российские регионы

Вести.Ru вчера в 02:20
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Общество

ОНФ сообщил о неконкурентных закупках во время пандемии на ₽1,1 млрд

Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировало закупки, совершенные во время пандемии коронавируса, и выделило те, которые были совершены у единственного поставщика, тогда как по мнению экспертов они должны были пройти конкурентным способом.
РБК 03:00
Общество

Роспотребнадзор рассчитывает на очное обучение школьников с 1 сентября

Москва, 9 июня 2020, 15:03 — REGNUM Российские школьники с 1 сентября начнут обучаться в очной форме, на это надеются в Роспотребнадзоре.
REGNUM вчера в 08:03
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Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
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Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru вчера в 09:41
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Наука

У коронавируса обнаружили шесть отдельных разновидностей

Ученые проанализировали структуры десяти с лишним тысяч образцов SARS-CoV-2 и обнаружили, что в мире существуют шесть разновидностей нового коронавируса.
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Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com вчера в 02:43
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Общество

Бессимптомные носители коронавируса не заразны, заявили в ВОЗ

Представители Всемирной организации здравоохранения полагают, что бессимптомные носители COVID-19 являются практически не заразными, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:09
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Экономика

Российская экономика вошла в топ-5 по потенциалу роста после пандемии

Россия вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после пандемии коронавируса.
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Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Evo-rus.com 08 июня в 08:52
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Здоровье

Роды у пациентки с подозрением на коронавирус приняли на Сахалине

Женщина поступила в областной перинатальный центр в конце прошлой недели.
EastRussia вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах

Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
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Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду

Во многих российских регионах установилась жаркая погода.
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Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

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Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
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Готовившего теракт в Красноярске подростка признали невменяемым

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подросток, задержанный в апреле за подготовку вооружённого нападения на школу, имеет психическое заболевание и нуждается в лечении.
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Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров

Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
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