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Российская газетаРоссийская газетаВ ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев. О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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с чего всё началось

В ООН призвали не допустить распространения голода библейского масштаба

Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.
ТАСС16:37

Подробнее о событии

В ООН предупредили о риске голода «библейских масштабов»

РИА Новости20:04

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

Российская газета20:10

Миру предсказали голод библейского масштаба

Lenta.ru17:17

В ООН заявили о возможном голоде «библейских масштабов» из-за COVID-19

РБК18:28

В ООН предостерегли от распространения голода библейского масштаба: надо подготовиться

Московский Комсомолец17:29

В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса

Известия19:08

В ООН призвали не допустить распространения голода библейского масштаба

ТАСС16:37
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Политика

Трамп: Гарвардский университет вернет деньги из помощи для экономики

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Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
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Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
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Конец истории: CDP признана банкротом

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Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса

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Кино

18 мая выйдет новый сезон «Смешариков»

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Здоровье

Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом

В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
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Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

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Футбол

Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
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Политика

Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы

Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова.
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Общество

Кремль прокомментировал виртуальные митинги

Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:33
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Музыка

Борис Гребенщиков написал песню о самоизоляции

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В Швеции, не вводившей жестких карантинных мер, считают, что худшее уже позади

Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл, главный советник правительства по борьбе с пандемией COVID-19, считает, что принятая правительством Швеции опасная стратегия принесла плоды: заболеваемость и смертность в стране сокращаются при отсутствии жестких карантинных мер, пишет Israelinfo.
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СК проверит данные о массовых гуляниях новосибирцев

Следователи начали проверку после информации СМИ о массовых гуляниях граждан в Новосибирске в период самоизоляции, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:22
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Шоу-бизнес

Миколас Орбакас: «Кристина меня не оставляет»

Первый муж Аллы Пугачевой и отец Кристины Орбакайте сообщил, что на карантине живет на одну пенсию.
Wday.ru 11:32
Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

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Космос

В NASA выяснили состав кометы Борисова, открытой в Крыму

Ученые предполагают, что комета может быть частью маленькой планеты, или же она сформировалась вокруг тусклой звезды - красного карлика Сотрудники космического агентства США (NASA) рассказали о межзвездной кометы Геннадия Борисова, открытой астрономом в августе 2019 года в Крыму.
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Губернатор Приморья обратился к Путину с просьбой

Губернатор Приморского края в ходе совещания по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать его предложение о возведении силами Министерства обороны РФ дополнительного быстровозводимого госпиталя в приморском городе Находка за счет средств краевого бюджета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
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Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
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Политика

Путин заявил, что экономика Приморского края работает ритмично

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Приморского края в нынешних условиях работает ритмично, попросил губернатора региона держать ситуацию на контроле и обсудить с правительством имеющиеся вопросы.
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Трамп приостановит иммиграцию в США на 60 дней

Президент США Дональд Трамп временно приостановит иммиграцию в страну на 60 дней.
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В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку

Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
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Общество

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Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета 12:14
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Здоровье

Станислав Мелюков: в Белогорске есть 2 подозрительных случая на COVID

В Белогорске 21 апреля стали появляться сообщения, что в городе якобы появились новые подозрительные случаи коронавируса и эти люди являются пациентами терапевтического отделения Белогорской горбольницы.
Амур.инфо 19:31
Общество

Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин

Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском 09:22
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