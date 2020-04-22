с чего всё началось

Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев. О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

Происшествия Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 272

Политика Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина «К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 527

Здоровье В Краснодарском крае принудительно госпитализировали 10 человек В период карантина в суды региона поступило 13 дел о госпитализации пациентов, которые не хотели добровольно лечь в инфекционный стационар. 24

Общество В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико. 324

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 210

Политика Песков назвал публикации о ссоре Путина и бен Сальмана чушью В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+. 21

Политика Зеленский назвал майские праздники вызовом в борьбе с коронавирусом Следующим вызовом для Украины в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 станут майские праздники, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совещания с правительством. 2

Шоу-бизнес Ирина Алферова возмущена социальной помощью матери-ветерану Знаменитая актриса Ирина Алферова пожаловаться на работников социальной службы, которые поддержали её маму, ветерана-фронтовика Ксению Архиповну, в преддверии 9 мая. 5

Происшествия В Пермском крае выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло 266 человек, из 29 новых пациентов двое прибыли из Турции и Санкт-Петербурга, остальные контактировали с заболевшими в регионе, большая часть заразившихся — младше 45 лет, указано на сайте губернатора и правительства края. 4

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 6,9K

Игры Жизнь насекомых в новом трейлере Metamorphosis по мотивам Кафки Платформенная головоломка Metamorphosis к работам Франца Кафки имеет не самое прямое отношение.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель. 1

Происшествия Во Владимире умер мужчина, зараженный коронавирусом Во Владимире умер мужчина, который был заражен коронавирусом. Он работал водителем в психиатрической больнице на Содышке. 3

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 3K

Экономика В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года. 84

Хоккей Василий Демченко стал игроком «Монреаля» Демченко заработает 700 тысяч долларов в НХЛ и 70 тысяч в АХЛ, а бонус за подписание контракта составил 92,5 тысячи.

Здоровье Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России "Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24". 9

Футбол Россия расположилась на 19-м месте в мире по экспорту футболистов Россия расположилась в рейтинге на 19-м месте. Ее в 2019 году покинули 230 игроков.