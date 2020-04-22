с чего всё началось

Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев. О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

Экономика Основатель Yota купил «Эльгауголь» у «Мечела» "Мечел" сообщил, что закрыл сделку по продаже своих 51% Эльгинского угольного проекта компании "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна.

Политика Украина может получить от ЕС более €1 млрд — Порошенко Киев, 22 апреля 2020, 08:26 — REGNUM Евросоюз может выделить Украине свыше €1 млрд макрофинансовой помощи на преодоление последствий пандемии коронавируса, сообщил бывший президент Украины Пётр Порошенко 21 апреля на своей странице в социальной сети Facebook. 1

Интернет В «Одноклассниках» появилась опция трансляции видеозвонков В «Одноклассниках» теперь есть возможность трансляции видеозвонков, на двоих пользователей и группового видеозвонка со 100 участниками.

Общество Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая. 55

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 43

Политика Россия поставит Белоруссии рис и гречку Россия согласовала поставки в Белоруссию 7 тысяч тонн гречихи и 2 тысяч тонн риса после переговоров на прошлой неделе, пишет ТГ-канал "Белорусский Гамбит". 22

Общество В России коронавирусом заболели почти 58 тысяч человек Среди всех новых зараженных 43,4% не имели клинических проявлений болезни. За последние сутки умерли 57 человек.

Общество Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране. 37

Происшествия Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. 1,2K

Политика Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом. 4

Общество Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным. 1,3K

Энергетика Песков назвал нелегкой ситуацию с мировыми ценами на нефть В последние дни наблюдается нестабильность цен на углеводороды на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом в мире. 4