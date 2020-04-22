Коронавирус
Российская газетаВ ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев. О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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с чего всё началось
"Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев", — приводятся его слова на сайте организации.РИА Новостивчера в 20:04
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В ООН предостерегли от распространения голода библейского масштаба: надо подготовиться
Московский Комсомолецвчера в 17:29
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Общество
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Эхо Москвы в Кирове 03:17
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Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Сенат Соединенных Штатов принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на результаты голосования.
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Общество
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Сегодня Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии, отчего он почти впал в отчаяние. Попутно он сообщил им о своих некоторых планах.
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Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев предостерег подписчицу, обвинившую трехкратную олимпийскую чемпионку и депутата Госдумы Ирину Роднину в наличии гражданства США.
Lenta.ru 02:46
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Власти расширили права полицейских
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BFM.ru 03:27
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Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
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Коммерсантъ Наука 20 апреля в 17:28
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Государственная Дума РФ 03:42
Общество
Разговоры об отмене ЕГЭ Минобрнауки считает преждевременными
В Министерстве образования и науки считают разговоры об отмене ЕГЭ в нынешнем году преждевременными.
Evo-rus.com 02:14
Здоровье
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Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
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Коммерсантъ 20 апреля в 15:39
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Мане недоволен Клоппом и хочет перейти в «Реал»
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Общество
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Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
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Общество
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Лауреат премии «Золотой глобус» и бывший супруг Анджелины Джоли Брэд Питт стал ведущим выпуска прогноза погоды.
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Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
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Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
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