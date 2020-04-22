Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев. О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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с чего всё началось
"Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев", — приводятся его слова на сайте
 организации.
РИА Новостивчера в 20:04

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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии коронавируса

РИА Новостивчера в 20:04

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

Российская газетавчера в 20:10

В ООН призвали не допустить распространения голода библейского масштаба

ТАССвчера в 16:37

В ООН заявили о возможном голоде «библейских масштабов» из-за COVID-19

РБКвчера в 18:28

В ООН предостерегли от распространения голода библейского масштаба: надо подготовиться

Московский Комсомолецвчера в 17:29

Миру предсказали голод библейского масштаба

Lenta.ruвчера в 17:17

В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса

Известиявчера в 19:08
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Политика

Кремль прокомментировал виртуальные митинги

Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:33
1,5K
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области

В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток.
RT на русском 03:00
656
Общество

Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней

Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы).
РБК 00:00
4
Религия

В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин

В Москве на 49-м году жизни умер настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
РБК вчера в 09:59
655
Общество

Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции России

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции может состоятся 24 июня или 8 июля.
Lenta.ru 03:54
3
Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
122
Общество

Получить пособие по безработице станет проще

Получить пособие по безработице станет проще. Это коснется тех, кто признан безработным после 1 марта.
Эхо Москвы в Кирове 03:17
108
Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
162
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,4K
Общество

Сенат США принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд

Сенат Соединенных Штатов принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на результаты голосования.
Газета.Ru вчера в 17:49
5
Общество

Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
81
Общество

Два замминистра здравоохранения Омской области отправлены в отставку

Ирина Солдатова вступила в должность 2 апреля 2020 года после отставки своего предшественника на посту министра здравоохранения Омской области Дмитрия Вьюшкова.
ИА Красная Весна 02:55
12
Общество

Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
NewInform 03:09
129
Общество

Радий Хабиров рассказал, отчего у него опускаются руки

Сегодня Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии, отчего он почти впал в отчаяние. Попутно он сообщил им о своих некоторых планах.
UfacityNews.ru 02:46
16
Политика

Валуев предостерег обвинившую Роднину в наличии гражданства США подписчицу

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев предостерег подписчицу, обвинившую трехкратную олимпийскую чемпионку и депутата Госдумы Ирину Роднину в наличии гражданства США.
Lenta.ru 02:46
8
Происшествия

Власти расширили права полицейских

По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
1,7K
Транспорт

Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической

Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
108
Общество

Башкирских туристов из Антальи и Гоа доставили из Казани в Уфу

РБК Уфа 02:19
74
Наука

Поколения антибиотиков

Бактерицидные препараты разбиты на «поколения»: препараты первого поколения — те, которые были выделены из природных источников (например, пенициллин из плесени) и используются без химических модификаций.
Коммерсантъ Наука 20 апреля в 17:28
1
Общество

Статистика по заразившимся в России на 22 апреля 2020 года

Случаев заболевания — 57 999 Случаев заболевания за последние сутки — 5 236 Человек выздоровело — 4 420 Человек умерло — 513 Данные: стопкоронавирус.рф Заходите в наш новый раздел «Меры поддержки в условиях COVID-19» .
Государственная Дума РФ 03:42
Общество

Разговоры об отмене ЕГЭ Минобрнауки считает преждевременными

В Министерстве образования и науки считают разговоры об отмене ЕГЭ в нынешнем году преждевременными.
Evo-rus.com 02:14
Здоровье

22 апреля в Тверской области подтвердились еще 27 случаев коронавируса

В Тверской области 356 случаев новой коронавирусной инфекции лабораторно подтверждены в регионе с 16 марта 2020 года.
Афанасий-бизнес 03:42
31
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 20 апреля в 15:39
314
Футбол

Мане недоволен Клоппом и хочет перейти в «Реал»

Мане был сильно недоволен решением главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа публично поддержать защитника команды Вирджила ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч» 2019 года.
Чемпионат 02:35
Общество

Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве

Руководство CDP подало заявление о банкротстве. Об этом сообщил портал Puls Biznesu.
CyberSport.ru вчера в 23:48
5
Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
320
Общество

Верховный суд уточнил порядок наказания нарушителей самоизоляции

Жители, которые пренебрегают обязательными для всех требованиями, установленными властями столичного региона, подлежат ответственности по части 1 ст. 20.6.1 КоАП.
Газета.Ru 01:23
1,6K
Шоу-бизнес

Брэд Питт стал ведущим прогноза погоды

Лауреат премии «Золотой глобус» и бывший супруг Анджелины Джоли Брэд Питт стал ведущим выпуска прогноза погоды.
Территория новостей вчера в 11:25
Футбол

Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29
3
Общество

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35
2,3K
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