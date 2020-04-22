с чего всё началось

Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев. О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

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