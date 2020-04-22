с чего всё началось

Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев. О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

Шоу-бизнес Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".

Энергетика Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель На условиях поставки в Средиземноморье российская нефть стоит $12,09 за баррель, цена упала на $5,17.

Общество Уволены два заместителя главы омского Минздрава В ведомстве заявили, что накануне уведомления о расторжении контракта получили два заместителя министра: Александр Павловских, отвечавший за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования; а также Ольга Богданова, которая занималась вопросами здоровья женщин и детей. 15

Здоровье Финский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола назвала прогулки на свежем воздухе неотъемлемой частью жизни человека, которая стимулирует иммунитет и, в том числе, способствует быстрому выздоровлению. 31

Происшествия Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома. 3,5K

Общество Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным. 1,2K

Здоровье В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус "Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram. 1

Происшествия Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района. 1,1K

Общество Экс-президент «Спартака» рассказал о влиянии падения цен на нефть на клуб Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко рассказал о влиянии падения цен на нефть на клуб.

Армия и оружие Появление федеральных войск в Чечне объяснили Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики. 2K

Общество Коронавирусом заболели еще 22 человека в Саратовской области По данным оперативного штаба на 10:00, среды, 22 апреля, в Саратовской области лабораторно подтверждены ещё 22 случая заражения COVID-19. 64

Происшествия Аксенов поручил останавливать все машины с иногородними номерами Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил правоохранителям останавливать все автомобили на полуострове с иногородними номерами для проверки документов. 2

Происшествия После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе. 29

Армия и оружие Иран запустил свой первый военный спутник на орбиту В среду утром, 22 апреля, Иран успешно запустил свой первый военный спутник на орбиту. Об этом информирует агентство Tasnim.

Футбол «Барселона» продаст права на переименование «Камп Ноу» Совет директоров под руководством президента Жозепа Бартомеу принял решение о передач прав собственности на «Камп Ноу» на период 2020-2021 годов фонду, который будет заниматься сбором средств для инвестиций в исследовательские проекты, осуществляемые в Каталонии и во всем остальном мире для борьбы с последствиями COVID-19. 1

Шоу-бизнес Владимира Яглыча поздравляют с рождением второго ребенка Поздравления с рождением второго ребенка не заставили себя ждать: коллеги и поклонники пожелали родителям и малышу здоровья.