с чего всё началось

Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев. О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

Технологии Fortnite неожиданно появилась в Google Play Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа. 11

Энергетика Нефть WTI поднялась в цене на 25% Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%. 3

Общество «Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина. 5

Здоровье В России не хватает вакцины от бешенства В российских травмпунктах и поликлиниках заканчивается вакцина против бешенства.

Авто Названы цены на внедорожник Haval H5 Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW. 43

Экономика В России выросло число закрывшихся ИП По итогам марта 2020 года в России выросло число закрывшихся ИП. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС). 336

Политика МИД Германии анонсировал видеоконференцию в «нормандском формате» Видеоконференция в нормандском формате состоится на предстоящей неделе, об этом рассказал глава МИД Германии Хайко Маас.

Общество В Свердловской области могут ввести пропускной режим Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. 15

Наука Повышение уровней углекислого газа может ухудшить когнитивные функции Исследователи из Колорадского и Пенсивальнского университетов разработали математическую модель для определения повышения уровней углекислого газа на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

Здоровье Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок. 30

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». 9,7K

Общество Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая. 65