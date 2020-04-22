Коронавирус
Российская газетаВ ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев. О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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с чего всё началось
"Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев", — приводятся его слова на сайте организации.РИА Новостивчера в 20:04
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