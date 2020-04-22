Коронавирус
Российская газетаВ ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев. О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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с чего всё началось
«Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев», — заявил он.RT на русском22:43
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В ООН предостерегли от распространения голода библейского масштаба: надо подготовиться
Московский Комсомолец17:29
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Кремль прокомментировал виртуальные митинги
Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
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Ранее поступало не мало сообщений, судя по которым, с ноября прошлого года силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара поразили не менее 28-ми беспилотников противника.
Военное дело 09:26
Общество
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REGNUM 22:58
Общество
Ученый назвал главную психологическую проблему самоизоляции
Главной психологической проблемой самоизоляции является неопределенность сроков ее завершения, считает заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов.
РИА Новости 21:31
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
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Lenta.ru 04:41
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RT на русском 17:31
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через месяц мировая экономика вернется к нормальному состоянию, несмотря на пандемию Covid-19.
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Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с КНР.
Lenta.ru 07:25
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Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153.
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Республика Татарстан 13:40
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США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:57
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Украина.ру вчера в 03:01
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Ведомости 15:14
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В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Представитель ВОЗ подчеркнула, что показатель смертности от вызванных инфекцией заболеваний в РФ пока один из самых низких в мире, а принятые в стране меры по борьбе с коронавирусом соответствуют мировым рекомендациям.
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Lenta.ru 23:04
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В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75%
Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края.
ТАСС 23:04
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Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что вторая волна коронавируса в стране может оказаться более тяжелой, чем первая.
Lenta.ru 22:11
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Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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Общество
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Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.
Крым 24 19 апреля в 08:45
Происшествия
В Японии выявили вспышку коронавируса у экипажа круизного судна
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Коронавирус вызвал почернение кожи у врачей
Повреждение печени при перенесенной болезни и распространение вируса по всему организму медиков вызвало почернение кожи.
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Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции
США получили разведданные о том, что здоровье лидера Северной Кореи Ким Чен Ына серьезно ухудшилось после перенесенной хирургической операции.
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Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Наука
Таяние Евразийского ледяного щита ограничили 500 годами
Ученые под руководством Джо Брендриена (Jo Brendryen) из Университета Бергена усомнились в непричастности Евразийского ледяного щита к повышению уровня моря и смоделировали его таяние в период MWP1a, а также в пределах нескольких тысяч лет перед ним.
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Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
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Кино
Квентин Тарантино рассказал об унизительном провале своего фильма
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Экономика
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В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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