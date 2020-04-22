с чего всё началось

Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев. О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

Общество Кремль прокомментировал виртуальные митинги Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 1,5K

Наука Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. 162

Армия и оружие «Панцири» успешно атаковали турецкие беспилотники в Ливии Ранее поступало не мало сообщений, судя по которым, с ноября прошлого года силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара поразили не менее 28-ми беспилотников противника. 4

Общество В Якутии выявили 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией Всего на 22 апреля в Якутии зарегистрировано 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 23 — на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО, 16 человек полностью выздоровели, 87 получают лечение: 42 — в Алдане, 27 — в Якутске, десять — в Сунтарах, пять — в Ленске, два — в Вилюйске, один — в Мирном.

Общество Ученый назвал главную психологическую проблему самоизоляции Главной психологической проблемой самоизоляции является неопределенность сроков ее завершения, считает заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов.

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,9K

Экономика В России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента. 88

Общество Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19 Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей. 147

Происшествия Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153 Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153. 113

Общество Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ». 1,2K

Здоровье В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России Представитель ВОЗ подчеркнула, что показатель смертности от вызванных инфекцией заболеваний в РФ пока один из самых низких в мире, а принятые в стране меры по борьбе с коронавирусом соответствуют мировым рекомендациям. 58

Здоровье В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75% Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края. 4

Здоровье США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что вторая волна коронавируса в стране может оказаться более тяжелой, чем первая. 55

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 804

Общество Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными. 1

Происшествия В Японии выявили вспышку коронавируса у экипажа круизного судна Более 30 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции выявлено среди членов экипажа круизного судна Costa Atlantica, специалисты в министерстве здравоохранения Японии считают, что произошло кластерное заражение, сообщило агентство Киодо.

Здоровье Коронавирус вызвал почернение кожи у врачей Повреждение печени при перенесенной болезни и распространение вируса по всему организму медиков вызвало почернение кожи. 54

Наука Таяние Евразийского ледяного щита ограничили 500 годами Ученые под руководством Джо Брендриена (Jo Brendryen) из Университета Бергена усомнились в непричастности Евразийского ледяного щита к повышению уровня моря и смоделировали его таяние в период MWP1a, а также в пределах нескольких тысяч лет перед ним. 10

Общество Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая. 48

Кино Квентин Тарантино рассказал об унизительном провале своего фильма Квентин Тарантино назвал унизительным провал фильмов, которые он снял вместе с Робертом Родригесом в рамках проекта «Грайндхаус».