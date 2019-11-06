Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ООН приняли российскую резолюцию по контролю над вооружениями

В ходе заседания Первого комитета ГА ООН (курирует вопросы разоружения) был практически единогласно одобрен проект российской резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, сообщает ТАСС.
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ГА ООН приняла резолюцию РФ о контроле над вооружениями

REGNUM00:44

Первый комитет Генассамблеи ООН принял российскую резолюцию

Life.ruвчера в 21:50

В ГА ООН одобрили резолюцию России по укреплению контроля над вооружениями

РИА Новостивчера в 16:55

Первый комитет ГА ООН одобрил резолюцию РФ по контролю над вооружениями

Известиявчера в 17:37

Генассамблея ООН одобрила резолюцию РФ по контролю над вооружениями

Коммерсантъвчера в 17:01

Первый комитет ГА ООН принял российскую резолюцию

RT на русскомвчера в 18:18

В ООН приняли предложенную Россией резолюцию по контролю над вооружениями

ТАССвчера в 16:52
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Футбол

Рэмси извинился перед Роналду за отобранный гол

Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи высказался о своем голе, который он оформил в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с московским "Локомотивом".
Газета.Ru вчера в 16:36
Происшествия

Потолок обрушился на зрителей в театре Лондона

Газета.Ru вчера в 20:37
Политика

Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены

В обществе всегда присутствует желание перемен, и всегда есть сторонники как плавных и гармоничных, так и «скачкообразных» изменений, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 05:53
Происшествия

В Югре восемь детей отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Политика

Россия отправила очередную колонну с гуманитарной помощью в Донбасс

РБК вчера в 21:39
Общество

Росстат рассказал о зарплатах учителей в российских регионах

Российские учителя в среднем получают 40 тысяч рублей в месяц, при этом наибольшую зарплату получают на Чукотке (около 99 тысяч рублей), а наименьшую — в Северной Осетии (почти 22 тысячи рублей), сказано в отчёте Росстата по итогам января — сентября 2019 года, данные которого приводит РИА "Новости".
Life.ru 05 ноября в 22:05
Армия и оружие

Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
Политика

Будапешт заявил об огромных потерях Европы из-за санкций против России

Санкции против России обернулись огромными потерями для стран Центральной Европы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью японскому общественному телевидению.
Взгляд.ру 00:29
Общество

Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс

Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Интерфакс вчера в 05:42
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Армия и оружие

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

BFM.ru вчера в 21:03
Наука

Открыт неизвестный предок человека, живший 11 миллионов лет назад

Ugpressa.ru вчера в 23:38
Экономика

В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%

В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
Известия вчера в 09:39
Транспорт

На станции метро «Девяткино» закрыли один вестибюль

Вестибюль №1 станции метро «Девяткино» был закрыт по техническим причинам, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» утром 7 ноября.
Мойка78 00:10
Армия и оружие

Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией

Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
РИА Новости 00:30
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК вчера в 09:48
Гаджеты

Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro

Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
MobiDevices 05 ноября в 06:03
Армия и оружие

«Аллигаторы» и «Буки» стали противниками на учениях в Египте

РЕН ТВ 05 ноября в 21:11
Политика

Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году.
Российская газета вчера в 23:43
Происшествия

Самолет прервал вылет из московского «Шереметьево» в Ригу

Пассажирский Airbus A-220 Airbaltic прервал вылет из Москвы в Ригу из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 22:38
Политика

Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией

Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Газета.Ru вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото

Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:49
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26
Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК вчера в 17:42
Спорт

ВАДА: Россия предоставила все ответы по московской лаборатории

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор заявил, что Россия ответила на все вопросы по поводу несоответствия данных московской лаборатории и имеющейся у организации копией базы данных, полученной от информаторов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:49
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 16:06
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Культура

HBO представил картонную коробку для просмотра сериалов в одиночестве

Телеканал HBO представил "устройство" HBO Box - черную картонную коробку с прорезями для ног и отверстиями для вентиляции.
ТАСС вчера в 08:26
Происшествия

В России задержаны 16 кредитных мошенников

Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.
BFM.ru 00:09
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