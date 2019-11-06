Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил предложенный РФ проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Документ поддержали 174 государства, включая США, ни одна страна не проголосовала против.

В ООН приняли резолюцию РФ по контролю над вооружениями

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