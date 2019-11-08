Политика

Москва 24Москва 24В ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Как сообщает "Интерфакс", предложенный Россией документ поддержала 121 страна, против выступили США и Украина. Еще 55 государств воздержались от голосования.
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с чего всё началось

США и Украина не поддержали в ООН резолюцию РФ против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против были только США и Украина, передает корреспондент РИА Новости.
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Молдова воздержалась: наша страна не поддержала в ООН резолюцию о борьбе с нацизмом и неонацизмом

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