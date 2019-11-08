Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, против были только США и Украина, передает корреспондент РИА Новости.

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Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Как сообщает "Интерфакс", предложенный Россией документ поддержала 121 страна, против выступили США и Украина. Еще 55 государств воздержались от голосования.

В ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

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