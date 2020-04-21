Коронавирус

REGNUMREGNUMВ ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН. Об этом говорится в материалах организации.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

ГА ООН приняла резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

РИА Новости22:25

Все страны ООН поддержали общедоступность будущей вакцины от коронавируса

Комсомольская правда21:24

Все страны ООН выступили за доступность будущей вакцины от коронавируса

Вести.Ru21:53

Страны ООН призвали предотвратить спекуляцию на вакцине от коронавируса

Lenta.ru21:48

Страны ООН единогласно высказались за доступность вакцины от COVID-19

Российская газета21:39

Страны ООН призвали обеспечить общедоступность вакцины от коронавируса

RT на русском21:57

Все страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от коронавируса

ТАСС21:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 23:04, Ашберн
Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
117
Авто

Lexus готовит флагманский кроссовер Lexus LQ

Как пишет портал «ТвоёАвто», автомобиль получит название Lexus LQ, а его презентация должна состояться в 2021 году.
Газета DAILY 14:25
4
Космос

Камеры МКС запечатлели таинственный объект в атмосфере Земли

Южный Федеральный 22:13
Политика

Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса временно запретит иммиграцию в Соединенные Штаты.
РБК 22:32
4
Здоровье

Полпред Президента в Сибири допустил ужесточение карантина

В целом по России зарегистрирован 47 121 инфицированный.
ИА 1-Line 06:13
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
8,8K
Политика

На пост мэра Иркутска претендуют 29 человек

Прием документов на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска завершился 20 апреля 2020 года.
Областная газета (г. Иркутск) 20:59
50
Происшествия

Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области

Первый пациент с коронавирусом в Новосибирской области скончался 14 апреля.
Известия 12:23
17
Энергетика

Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:39
18
Энергетика

Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за падения цен

Московская биржа приостановит торги ближайшим фьючерсом на нефть WTI в дневную торговую сессию 21 апреля на половину торгового дня, говорится в ее сообщении.
РБК 20:42
Общество

В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом

РИАМО 16:34
716
Общество

Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса

Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
314
Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
2,3K
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
3,3K
Биатлон

СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.
News.ru 07:59
Энергетика

Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:39
18
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
103
Политика

Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России

Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить.
Газета.Ru 07:17
1
Общество

В базу данных ФНС о гражданах не включат сведения о доходах

В регистр населения, который составляет налоговая служба России, не попадут сведения о доходах граждан.
BFM.ru 18 апреля в 09:10
114
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,9K
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
854
Армия и оружие

США заявили, что истребитель F-15 может «пересечь весь мир»

Истребитель развивает скорость в 0,9 Маха в бесфорсажном режиме, и это якобы доказывает, что F-15 мог бы пересечь почти весь мир.
ПолитРоссия 03:17
40
Общество

Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам

Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
Дождь 09:11
60
Экономика

Вторая по величине авиакомпания Австралии обанкротилась из-за вируса

Вторая по величине авиакомпания Австралии, Virgin Australia, объявила о добровольном переходе во внешнее управление из-за проблем на фоне пандемии коронавируса.
РБК 21:48
Общество

В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России

Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
3,9K
Здоровье

Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 10:32
734
Гаджеты

Монитор Xiaomi Mi Display 1A оценен в 99 долларов

Xiaomi Mi Display 1A оснащен только интерфейсом HDMI.
Astera 06:18
9
Футбол

Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле

Спорт-Экспресс 17:46
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
3,9K
Единоборства

Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова

ProstoProSport 08:44
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное