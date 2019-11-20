Шестой комитет Генассамблеи ООН (рассматривает правовые вопросы) принял резолюцию, в которой призвал США устранить проблемы с визами делегатов, которые приезжают на мероприятия организации в Нью-Йорк. Недавно с этими трудностями столкнулись российские дипломаты.

В ООН призвали США решить проблемы с визами российских дипломатов

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