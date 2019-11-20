Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ ООН призвали США решить проблемы с визами российских дипломатов

Шестой комитет Генассамблеи ООН (рассматривает правовые вопросы) принял резолюцию, в которой призвал США устранить проблемы с визами делегатов, которые приезжают на мероприятия организации в Нью-Йорк. Недавно с этими трудностями столкнулись российские дипломаты.
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В ООН призвали США не отказывать в визах российским дипломатам

Газета.Ru16:33

Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию об оперативной выдаче виз США

РБК14:06

Комитет ООН принял резолюцию с призывом к США устранить визовые проблемы дипломатов России

ТАСС13:38

В ООН призвали США прекратить практику невыдачи виз иностранным дипломатам

Российская газета12:41

Комитет Генассамблеи ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам

РИА Новости12:35

Генассамблея ООН призвала США вовремя выдавать визы представителям государств-членов

Интерфакс12:33

Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам

RT на русском12:31
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Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

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Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

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Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

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Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день

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Бывший футболист испанской "Малаги" и французского "Марселя" Коке был арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками.
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В первом матче Кубка Дэвиса россияне без видимых усилий переиграли Хорватию - 3:0. Второй соперник оказался куда более серьезным - хозяева турнира испанцы.
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