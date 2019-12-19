Приехали. Власти Эстонии официально угрожают посадить наших журналистов, если они до Нового года не уволятся. Если их не остановят, то ОБСЕ, ЕСПЧ и кто там еще в Европах отвечает за свободу слова советую самораспуститься.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН в курсе ситуации с журналистами издания Sputnik Эстония. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что в организации пытаются разобраться в ситуации.

В ООН прокомментировали ситуацию с журналистами Sputnik Эстония

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