Политика

Газета.RuГазета.RuВ ООН прокомментировали ситуацию с журналистами Sputnik Эстония

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН в курсе ситуации с журналистами издания Sputnik Эстония. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что в организации пытаются разобраться в ситуации.
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Маргарита Симоньян
Приехали. Власти Эстонии официально угрожают посадить наших журналистов, если они до Нового года не уволятся. Если их не остановят, то ОБСЕ, ЕСПЧ и кто там еще в Европах отвечает за свободу слова советую самораспуститься.
— Маргарита Симоньян, российская журналисткаМосковский Комсомолец 18 декабря в 17:19

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