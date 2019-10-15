Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ООН считают катастрофическим риск начала ядерной войны

По словам заместителя генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, которая курирует вопросы разоружения, риск начала ядерной войны продолжает увеличиваться. В интервью «Коммерсанту» она пояснила, что конфликт между ядерными державами может произойти из-за дефицита доверия.
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Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу о возросшей угрозе ядерной войны

Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу о возросшей угрозе ядерной войны В начале ноября в Москву на организованную Центром энергетики и безопасности конференцию по нераспространению прибудет замгенсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
Коммерсантъ14:05

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В ООН считают катастрофическим риск начала ядерной войны

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Риск начала ядерной войны признали катастрофическим

Lenta.ru17:41

Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу о возросшей угрозе ядерной войны

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Комсомольская правда15:16

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Росбалт14:33

В ООН заявили, что риски ядерной войны растут

РИА Новости14:05

Замглавы ООН заявила о возросших рисках начала ядерной войны

РБК16:10
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