Армия и оружие
Московский КомсомолецВ ООН считают катастрофическим риск начала ядерной войны
По словам заместителя генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, которая курирует вопросы разоружения, риск начала ядерной войны продолжает увеличиваться. В интервью «Коммерсанту» она пояснила, что конфликт между ядерными державами может произойти из-за дефицита доверия.
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Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу о возросшей угрозе ядерной войны В начале ноября в Москву на организованную Центром энергетики и безопасности конференцию по нераспространению прибудет замгенсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.Коммерсантъ14:05
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Власти Канады приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию.
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В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
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Демократы откладывают голосование по импичменту Трампа
Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидеры демократов приняли решение отложить голосование по вопросу о разрешении провести процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на источники.
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