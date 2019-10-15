Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу о возросшей угрозе ядерной войны В начале ноября в Москву на организованную Центром энергетики и безопасности конференцию по нераспространению прибудет замгенсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

с чего всё началось

По словам заместителя генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, которая курирует вопросы разоружения, риск начала ядерной войны продолжает увеличиваться. В интервью «Коммерсанту» она пояснила, что конфликт между ядерными державами может произойти из-за дефицита доверия.

В ООН считают катастрофическим риск начала ядерной войны

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