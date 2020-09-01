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Вести.Ru
Вести.Ru

В ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии и 6 пропавших без вести

В ООН рассказали о 450 случаях пыток в Белоруссии, которые были применены по отношению к задержанным в ходе акций протеста. Эксперты призвали страну прекратить жестокое обращение с людьми и предотвратить насильственные исчезновения граждан.В источнике
С чего всё началось
Эксперты ООН в области прав человека задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, участвующими в протестах в Белоруссии, сообщает
 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека со ссылкой на на заявление, подписанное 13 экспертами.
Ведомости11:17
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Коммерсантъ

В ООН сообщили о 450 случаях пыток в Белоруссии

Коммерсантъ10:36
Фонтанка.Ру

ООН заявила о 450 случаях пыток в Белоруссии в связи с протестами. Упоминаются изнасилования резиновыми дубинками

Фонтанка.Ру10:14
Московский Комсомолец

Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии

Московский Комсомолец09:57
Lenta.ru

В ООН заявили о сотнях случаев пыток в Белоруссии

Lenta.ru10:01
Газета.Ru

В ООН заявляют о 450 случаях пыток в Белоруссии

Газета.Ru09:50
РЕН ТВ

ООН сообщила о 450 случаях пыток задержанных на протестах в Белоруссии

РЕН ТВ09:32
ТАСС

Эксперты ООН заявили, что им известно о 450 случаях пыток в Белоруссии

ТАСС09:23

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RuNews24.ruвчера в 13:04
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