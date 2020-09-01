В ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии и 6 пропавших без вести
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В ООН рассказали о 450 случаях пыток в Белоруссии, которые были применены по отношению к задержанным в ходе акций протеста. Эксперты призвали страну прекратить жестокое обращение с людьми и предотвратить насильственные исчезновения граждан.В источнике
С чего всё началось
Эксперты ООН в области прав человека задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, участвующими в протестах в Белоруссии, сообщает
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека со ссылкой на на заявление, подписанное 13 экспертами.
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