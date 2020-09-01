В ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии и 6 пропавших без вести

В ООН рассказали о 450 случаях пыток в Белоруссии, которые были применены по отношению к задержанным в ходе акций протеста. Эксперты призвали страну прекратить жестокое обращение с людьми и предотвратить насильственные исчезновения граждан.