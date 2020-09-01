В ООН сообщили о 450 случаях пыток задержанных в Белоруссии
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В Белоруссии задокументировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными на акциях протестов против официальных результатов президентских выборов. Об этом заявили эксперты ООН по правам человека, сообщается на сайте Управления Верховного комиссариата по правам человека (УВКПЧ).В источнике
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