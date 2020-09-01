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РБК
РБК

В ООН сообщили о 450 случаях пыток задержанных в Белоруссии

В Белоруссии задокументировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными на акциях протестов против официальных результатов президентских выборов. Об этом заявили эксперты ООН по правам человека, сообщается на сайте Управления Верховного комиссариата по правам человека (УВКПЧ).В источнике
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ТАСС

Генсек ООН обеспокоен сообщениями о пытках в Белоруссии

ТАСС13:30
RT на русском

Эксперты ООН заявили о случаях пыток задержанных в Белоруссии

RT на русском11:49
Газета.Ru

В ООН заявляют о 450 случаях пыток в Белоруссии

Газета.Ru09:50
Коммерсантъ

В ООН сообщили о 450 случаях пыток в Белоруссии

Коммерсантъ10:36
Lenta.ru

В ООН заявили о сотнях случаев пыток в Белоруссии

Lenta.ru10:01
РИА Новости

В ООН сообщили о пытках и пропавших без вести при протестах в Белоруссии

РИА Новости11:21
РЕН ТВ

ООН сообщила о 450 случаях пыток задержанных на протестах в Белоруссии

РЕН ТВ09:32
КП - Беларусь

В ООН сообщили о 450 случаях насилия над людьми и 6 пропавших после акций протеста, которые прошли в Беларуси после 9 августа

КП - Беларусь11:51

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Лукашенко признал помощь сотрудников RT белорусскому телевидению

Александр Лукашенко выразил благодарность российским журналистам, оказавшим поддержку в организации работы белорусского государственного телевидения после массового ухода и забастовки сотрудников.
РБК11:46
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Apple выпустила новые версии iOS 13.7 и iPadOS 13.7

Согласно примечаниям к выпуску стало известно, что iOS 13.7 предоставляет пользователям совершенно новые стикеры Memoji и возможность совместного использования папок iCloud Drive из приложения Files.
МИТ14:00

Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera30 августа в 01:46
1,4K

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Группа крови влияет на продолжительность жизни

Как сообщает ToDay News Ufa, у людей, которые обладают первой группой крови, в организме зафиксировано особое сочетание антител, эритроцитов, а также антигенов, которые значительно повышают шансы на особенно долгую продолжительность жизни.
ToDay News Ufa14:10
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