В ООН сообщили о 450 случаях пыток задержанных в Белоруссии

В Белоруссии задокументировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными на акциях протестов против официальных результатов президентских выборов. Об этом заявили эксперты ООН по правам человека, сообщается на сайте Управления Верховного комиссариата по правам человека (УВКПЧ).