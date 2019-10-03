Политика
ИнтерфаксВ ООН выразили обеспокоенность невыдачей виз США российским делегатам
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность ситуацией с невыдачей американских виз российским делегатам на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.
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ООН обсуждает с США вопрос невыдачи виз российским делегатам
Национальная служба новостейвчера в 16:29
Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах
Коммерсантъ02 октября в 14:01
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Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека
В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Российская газета 02:50
Политика
Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы
РБК вчера в 11:50
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах
Студентки актерской школы актера Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.
Газета.Ru вчера в 20:50
Происшествия
В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом
РИА Новости вчера в 13:08
Здоровье
Смертельную болезнь сына британка определила по фото
Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb вчера в 08:07
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Происшествия
Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка
Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Происшествия
Вооруженные захватчики напали на завод на Кубани
На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
BFM.ru 02:45
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии
МонаВиста вчера в 07:40
Кино
Джордж Мартин поблагодарил фанатов из Якутии за народный «Оскар»
Профиль вчера в 06:33
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Политика
Путин выступил на заседании клуба «Валдай»
В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика
Польша назвала сроки полного отказа от российского газа
Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Lenta.ru 00:36
Происшествия
Сбербанк назвал версии утечки данных своих клиентов
Представитель банка сообщил журналистам, что Сбербанк не подтверждает и считает некорректной информацию об утечке данных 60 млн клиентов, так как за все время банк выпустил меньше карт — около 40 млн.
РБК вчера в 11:07
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor 00:53
Политика
Источник рассказал о согласовании итогового документа саммита «нормандской четверки»
По данным информированного источника, представители стран-участниц «нормандского формата» согласовали итоговый документ грядущего саммита.
Московский Комсомолец 01:42
Политика
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 11:42
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Происшествия
Во Владивостоке взяли под стражу подозреваемого в убийстве кондуктора
Подозреваемый в убийстве кондуктора во Владивостоке мужчина заключён судом под стражу.
REGNUM 01:54
Армия и оружие
Модернизация одной из мощнейших в мире пушек завершается в России
Компания «Уралтрансмаш» завершает работы по модернизации самоходной пушки «Малка», признанной одной из самых мощных в мире.
ФАН 02 октября в 21:08
Здоровье
ВОЗ отметила снижение потребления алкоголя в России
За последние 15 лет употребление алкоголя постепенно снижалось. Смертность среди мужчин сократилась на 39%, среди женщин - на 36%.
Вместе-РФ вчера в 05:38
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
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Режиссёр Александр Хван экстренно госпитализирован в Москве
Режиссёр Александр Хван экстренно госпитализирован в Москве. Ему стало плохо сегодня утром, у мужчины возникли проблемы с дыханием.
Весьма 02:30