Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВ ООН выразили обеспокоенность невыдачей виз США российским делегатам

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность ситуацией с невыдачей американских виз российским делегатам на 74-ю сессию Генассамблеи ООН.
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