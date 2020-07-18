Общество
REGNUMГенсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
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с чего всё началось
Половина всех богатств Земли принадлежит 26 людям, при этом подавляющее большинство населения живет в условиях растущего неравенства. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш, выступая с лекцией, посвященной памяти Нельсона Манделы.ТАСС10:27
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Общество
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Армия и оружие
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RT на русском 04:49
Авто
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Из-за возможных проблем с системой ABS ремонту подлежат 18 563 автомобиля, выпущенных в период с 16 марта 2005-го по 22 сентября 2009 года.
Автоновости дня 14:20
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Глас Народа вчера в 08:45
Армия и оружие
Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов
В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
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Газета.Ru 14:31
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Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
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Общество
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С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
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В NASA предупредили об опасном приближении к Земле астероида
Несмотря на столь близкое приближение, ученые заверили, что ES4 2011 года не представляет большой угрозы из-за своего маленького диаметра.
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