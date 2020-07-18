Общество

REGNUMREGNUMГенсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек

Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
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с чего всё началось

Гутерриш заявил, что 26 человек владеют половиной всех богатств планеты

Половина всех богатств Земли принадлежит 26 людям, при этом подавляющее большинство населения живет в условиях растущего неравенства. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш, выступая с лекцией, посвященной памяти Нельсона Манделы.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:37, Ашберн
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