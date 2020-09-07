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РИА Новости
РИА Новости

В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой

"Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни", — сказано в заявлении Тросселл.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
РИА Новости20:05
Подробнее о событии
Lenta.ru

ООН назвала ответственных за подачу воды в Крым

Lenta.ru20:47
РБК

В ООН назвали ответственных за водоснабжение Крыма

РБК21:28
RT на русском

В ООН возложили ответственность за водоснабжение Крыма на Россию и Украину

RT на русском21:20
Газета.Ru

В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает Россия и Украина

Газета.Ru21:58
Московский Комсомолец

ООН: за обеспечение Крыма водой отвечает и Россия, и Украина

Московский Комсомолец20:21
Взгляд.ру

В ООН указали на ответственность России и Украины за обеспечение Крыма водой

Взгляд.ру20:17
РИА Новости

В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой

РИА Новости20:05

В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.
Lenta.ruвчера в 12:44
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Сборная Испании разгромила команду Украины в матче Лиги Наций

Сборная Испании по футболу в матче второго тура Лиги Наций УЕФА разгромила команду Украины – 4:0. Ключевым эпизодом игры стали стартовые полчаса – в начале матча защитник испанцев Серхио Рамос реализовал пенальти, а затем удвоил преимущество.
Общественная служба новостей18:11

В России зафиксировали атаки китайских хакеров на разработчиков ПО

Москва, 7 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Китайская группировка Winnti атаковала разработчиков российского программного обеспечения (ПО) для банковских систем, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Positive Technologies.
REGNUM01:42

Имадаев потерпел третье поражение в UFC кряду

Российский боец чеченского происхождения Зелим Имадаев (8-3) уступил удушающим приёмом в третьем раунде бразильцу Мишелу Перейре (24-11) в поединке в полусреднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.
News.ruвчера в 22:06
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