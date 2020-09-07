В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой
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"Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни", — сказано в заявлении Тросселл.В источнике
С чего всё началось
В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой
Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
РИА Новости20:05
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