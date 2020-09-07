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РИА Новости
РИА Новости

В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает и Россия, и Украина

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает и Россия, и Украина

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
РИА Новости20:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает Россия и Украина

Газета.Ru21:58
РБК

В ООН назвали ответственных за водоснабжение Крыма

РБК21:28
РИА Новости

В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает и Россия, и Украина

РИА Новости20:05
Lenta.ru

ООН назвала ответственных за подачу воды в Крым

Lenta.ru20:47
Московский Комсомолец

ООН: за обеспечение Крыма водой отвечает и Россия, и Украина

Московский Комсомолец20:21
Взгляд.ру

В ООН указали на ответственность России и Украины за обеспечение Крыма водой

Взгляд.ру20:17
RT на русском

В ООН возложили ответственность за водоснабжение Крыма на Россию и Украину

RT на русском21:20

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Ведомостивчера в 09:21
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В Свердловской области локализован пожар на промышленной площадке

Крупный пожар на промышленной площадке в Свердловской области был локализован на площади 1000 кв. м. "Площадь пожара предварительно составляет около 1000 квадратных метров", — цитирует РИА Новости МЧС России.
RT на русском22:20
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Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»

Многие российские, украинские и сирийские предприниматели, которые относились к группе лиц "повышенного риска", находились под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы, получили вместе с членами своих семей гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах.
ТАСС22:28
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Глава МИД ФРГ выступил за реализацию «Северного потока — 2»

Хайко Маас подчеркнул, немецкая позиция вряд ли изменится в отношении реализации "Северного потока — 2". Те, кто продвигает инициативу о прекращении строительства проекта, должны осознавать последствия, пишет ТАСС.
ПолитРоссиявчера в 02:55
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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