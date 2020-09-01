В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии
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Женева, Швейцария, 1 сентября 2020, 17:26 — REGNUM Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии.В источнике
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