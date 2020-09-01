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REGNUM
REGNUM

В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

Женева, Швейцария, 1 сентября 2020, 17:26 — REGNUM Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии.В источнике
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RT на русском

Эксперты ООН заявили о случаях пыток задержанных в Белоруссии

RT на русском11:49
РИА Новости

В ООН сообщили о пытках и пропавших без вести при протестах в Белоруссии

РИА Новости11:21
Коммерсантъ

В ООН сообщили о 450 случаях пыток в Белоруссии

Коммерсантъ10:36
Lenta.ru

В ООН заявили о сотнях случаев пыток в Белоруссии

Lenta.ru10:01
Московский Комсомолец

Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии

Московский Комсомолец09:57
Газета.Ru

В ООН заявляют о 450 случаях пыток в Белоруссии

Газета.Ru09:50
ТАСС

Эксперты ООН заявили, что им известно о 450 случаях пыток в Белоруссии

ТАСС09:23
КП - Беларусь

В ООН сообщили о 450 случаях насилия над людьми и 6 пропавших после акций протеста, которые прошли в Беларуси после 9 августа

КП - Беларусь11:51

Оппозиция в Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико (находится в СИЗО) объявили о создании политической партии «Вместе» для объединения сторонников.
Smolnarod.ru01:53
1K

В МИД России ответили на угрозу новых санкций США «за Белоруссию»

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что США готовы рассмотреть возможность введения новых антироссийских санкций в случае открытого вмешательства России в ситуацию в Белоруссии.
Газета.Ru12:48

Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Стычки начались снова, несмотря на деэскалацию сторон Китай и Индия возобновили столкновения на границе Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.
ДВ-РОСС06:03
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Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября, сообщил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ведомости11:11
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В Китае раздают Far Cry 3 для PC, но его можно активировать и в России

Утром Ubisoft начала глобальную раздачу оригинальной The Division, однако в китайском магазине компании звездой акции стала Far Cry 3. При этом забрать игру могут все желающие: надо лишь перейти на страницу 8-летнего шутера, авторизоваться в своей учётной записи и активировать продукт.
Игромания.ру10:59
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Югра переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу

Ханты-Мансийск, 1 сентября 2020, 17:33 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила 1 сентября 2020 года о переходе региона к третьему этапу снятия ограничений, введённых ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM10:33
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Генералу Арсланову предъявили обвинение в получении крупной взятки

«В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения — два по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — цитирует Козловцева ТАСС.
Известия11:35
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