Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу о возросшей угрозе ядерной войны В начале ноября в Москву на организованную Центром энергетики и безопасности конференцию по нераспространению прибудет замгенсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

с чего всё началось

В мире увеличиваются риски ядерной конфронтации, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказала замгенерального секретаря ООН Идзуми Накамицу.

В ООН заявили о возросших рисках ядерной войны

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