Встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20 пройдет в выходные, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщает РИА "Новости". Генсек выразил надежду, что данная встреча позволит изменить ситуацию с долговым кризисом.

В ООН заявили о встрече министров финансов G20

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