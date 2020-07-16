с чего всё началось

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал информацию о попытке российских хакеров получить сведения о разработке в Великобритании, США и Канаде вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее с подобными обвинениями в адрес Москвы выступил Лондон.

В ООН заявили об отсутствии данных о краже хакерами сведений о вакцине

Здоровье Пандемия COVID-19 грозит переходом в эпидемию ожирения После ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, мир может погрузиться в эпидемию ожирения, считают ученые университета Копенгагена.

Шоу-бизнес Гарик Харламов оказался инициатором развода с Кристиной Асмус В последнем списке богатых и знаменитых Forbes 39-летний Харламов на 20-м месте с годовым заработком $2,9 млн. 22 июня Харламов и Асмус в соцсетях сообщили о своем решении развестись. 3

Общество Эксперт рассказал, что будет, если не платить за капремонт дома Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко рассказал, какие последствия ждут собственников жилья при отказе оплаты взносов на капремонт.

Политика Памфилова выступила за перенос единого дня голосования В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС. 565

Единоборства Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC Первый бой в UFC Джоджуа проиграла Саре Морас в сентябре 2019-го. Этот бой стал вторым в данном турнире. 3

Происшествия На Сахалине в бухте Тихой обнаружен труп пропавшего мужчины Южно-Сахалинск, 17 июля 2020, 03:56 — REGNUM На Сахалине на берегу бухты Тихая в Макаровском районе обнаружен труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

Здоровье Министр здравоохранения РФ встретился с главой Якутии Глава Якутии поблагодарил руководство Минздрава России за помощь в противодействии вирусу и рассказал о ситуации в республике.

Футбол Колодин рассказал о несостоявшемся переходе в «Аякс» после Евро-2008 Бывший защитник «Динамо» и сборной России Денис Колодин рассказал, что мог перейти в «Аякс» после удачного выступления национальной команды на Евро-2008.

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 15

Общество В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл. 29

Авто Стартовало производство нового самосвала КамАЗ-6595 Стало известно, что в Набережных Челнах началась тестовая сборка очередной модели нового семейства грузовиков с кабиной К5 — самосвала КАМАЗ-6595. 2

Наука В Массачусетсе разработали модель ориентирования в пространстве для роботов Согласно сообщению, разработанная модель применяется при сборке роботов и позволяет роботам создавать 3D-карту окружающего пространства.

Армия и оружие В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп Вашингтон, 17 июля 2020, 02:29 — REGNUM Американская гиперзвуковая ракета, о которой с середины мая говорит президент США Дональд Трамп, прошла лётные испытания в марте 2020 года, сообщил 16 июля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США. 196

Общество Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин. 136

Здоровье В Хабаровске заполненность коек заболевшими коронавирусом достигла 90% О заполненности в 90% можно говорить только о коечном фонде непосредственно Хабаровска, но самые лучшие больницы сконцентрированы именно там. 24

Экономика Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. 12