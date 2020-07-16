Коронавирус
КоммерсантъВ ООН заявили об отсутствии данных о краже хакерами сведений о вакцине
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал информацию о попытке российских хакеров получить сведения о разработке в Великобритании, США и Канаде вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее с подобными обвинениями в адрес Москвы выступил Лондон.
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с чего всё началось
Российские хакеры нацелились на британские, американские и канадские организации, исследующие коронавирус и разрабатывающие вакцину от него, заявил британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC).Forbes10:03
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Здоровье
Пандемия COVID-19 грозит переходом в эпидемию ожирения
После ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, мир может погрузиться в эпидемию ожирения, считают ученые университета Копенгагена.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов оказался инициатором развода с Кристиной Асмус
В последнем списке богатых и знаменитых Forbes 39-летний Харламов на 20-м месте с годовым заработком $2,9 млн. 22 июня Харламов и Асмус в соцсетях сообщили о своем решении развестись.
Известия 18:26
Политика
Трутнев: решение о назначении врио губернатора Хабаровского края будет принимать президент
Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
ТАСС 21:14
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия в мае 2020 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $6,85 млрд до $5,39 млрд.
ТАСС 16:49
Общество
Эксперт рассказал, что будет, если не платить за капремонт дома
Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко рассказал, какие последствия ждут собственников жилья при отказе оплаты взносов на капремонт.
ФедералПресс 20:55
Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Первый бой в UFC Джоджуа проиграла Саре Морас в сентябре 2019-го. Этот бой стал вторым в данном турнире.
Evo-rus.com 06:17
Происшествия
На Сахалине в бухте Тихой обнаружен труп пропавшего мужчины
Южно-Сахалинск, 17 июля 2020, 03:56 — REGNUM На Сахалине на берегу бухты Тихая в Макаровском районе обнаружен труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.
REGNUM 20:56
Здоровье
Министр здравоохранения РФ встретился с главой Якутии
Глава Якутии поблагодарил руководство Минздрава России за помощь в противодействии вирусу и рассказал о ситуации в республике.
Московский Комсомолец Якутия 11:19
Футбол
Колодин рассказал о несостоявшемся переходе в «Аякс» после Евро-2008
Бывший защитник «Динамо» и сборной России Денис Колодин рассказал, что мог перейти в «Аякс» после удачного выступления национальной команды на Евро-2008.
Metaratings 10:50
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Авто
Стартовало производство нового самосвала КамАЗ-6595
Стало известно, что в Набережных Челнах началась тестовая сборка очередной модели нового семейства грузовиков с кабиной К5 — самосвала КАМАЗ-6595.
32CARS.ru вчера в 11:47
Наука
В Массачусетсе разработали модель ориентирования в пространстве для роботов
Согласно сообщению, разработанная модель применяется при сборке роботов и позволяет роботам создавать 3D-карту окружающего пространства.
ИА Красная Весна 12:40
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Вашингтон, 17 июля 2020, 02:29 — REGNUM Американская гиперзвуковая ракета, о которой с середины мая говорит президент США Дональд Трамп, прошла лётные испытания в марте 2020 года, сообщил 16 июля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
REGNUM 19:29
Политика
Путин заявил, что коронавирус вызвал глубокий кризис в России
Президент России Владимир Путин заявил, что глубина вызванного эпидемией коронавируса кризиса в России оказалась очень серьезной.
iReactor 07:39
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Здоровье
В Хабаровске заполненность коек заболевшими коронавирусом достигла 90%
О заполненности в 90% можно говорить только о коечном фонде непосредственно Хабаровска, но самые лучшие больницы сконцентрированы именно там.
Новые Известия 06:03
Происшествия
Пассажирка автобуса получила травмы при поездке по Южно-Сахалинску
В результате инцидента, 68-летняя женщина получила телесные повреждения.
АСТВ 21:08
Здоровье
В Бурятии подтвердили 44 новых случая заражения SARS-CoV-2
Улан-Удэ, 16 июля 2020, 06:51 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:51
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
Армия и оружие
F-35 и F-22 «теряют нюх» из-за умной обшивки русского Су-57
Фактически, отмечает издание Topwar, можно говорить о том, что комплекс РЭБ способен "обезоружить" американские F-35 и F-22.
Царьград 18:16
Общество
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости 18:47
Авто
Chery представила интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России
Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, продажи которого стартуют на российском рынке уже этим летом, будет иметь премиальный салон с цифровой приборной панелью, большим сенсорным экраном мультимедиа и атмосферной подсветкой.
Моя Москва.онлайн 09:49
Армия и оружие
В России завершился весенний военный призыв
Общественное телевидение России 05:24
Общество
Установка памятника Ермаку в Тобольске вызвала споры
REGNUM вчера в 23:52