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РИА Новости
РИА Новости

В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
РИА Новости20:05
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Известия

В ООН назвали ответственных за водоснабжение Крыма

Известия22:10
РИА Новости

В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой

РИА Новости20:05
RT на русском

В ООН возложили ответственность за водоснабжение Крыма на Россию и Украину

RT на русском21:20
Lenta.ru

ООН назвала ответственных за подачу воды в Крым

Lenta.ru20:47
Московский Комсомолец

ООН: за обеспечение Крыма водой отвечает и Россия, и Украина

Московский Комсомолец20:21
Взгляд.ру

В ООН указали на ответственность России и Украины за обеспечение Крыма водой

Взгляд.ру20:17
РБК

В ООН назвали ответственных за водоснабжение Крыма

РБК21:28

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
3,8K

В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РБКвчера в 14:28
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской госделегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 04:04
3,8K

Киркоров и Брежнева выступят на свадьбе внучки олигарха в Челябинске

На празднике выступят певец Филипп Киркоров, певица Вера Брежнева, юморист Семён Слепаков, а также телеведущая Первого канала Алла Михеева и блогер Наталья Краснова, которые будут ведущими свадьбы.
News.ru5 сентября в 03:21
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NASA получило патент на дешевый и быстрый маршрут до Луны

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ИА Красная Веснавчера в 22:19
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Музыкальную школу в Барнауле закрыли из-за «сложной эпидемиологической ситуации»

Детей перевели на дистанционное обучение Детскую музыкальную школу искусств № 3 Барнаула закрыли "в связи с участившимися случаями вирусных заболеваний сотрудников и сложной эпидемиологической ситуацией".
АМИТЕЛ23:14

Россия защитит Белоруссию от НАТО, уничтожив Ригу, Варшаву и Брюссель

Виктор Баранец, военный эксперт «Комсомольской правды», сообщил, что если РФ возьмется за защиту Белоруссии от вторжения НАТО, то столицы Бельгии, Литвы, Латвии и Польши превратятся в пепел.
Discover24вчера в 03:17
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