Энергетика

Капитал страныКапитал страныВ ОПЕК говорят о конце «золотого века» сланцевой нефти

Агентств Bloomberg опубликовало мнение некоторых министров стран-членов ОПЕК+ относительно добычи сланцевой нефти в США. Так, по их мнению, "золотой век" сланцевой нефти подходит к концу и в США ожидается снижение ее добычи.
Читать в источнике
Комментировать170
с чего всё началось
Оценивая нефтяную революцию Америки, министры стран Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что золотой век добычи сланцевой нефти в США завершен, сообщает Bloomberg
.
Коммерсантъвчера в 22:17

Подробнее о событии

Bloomberg узнал мнение ОПЕК о конце «золотого века» сланцевой нефти в США

РБКвчера в 23:40

Эксперт: Говорить о конце «золотого века» сланцевой нефти в США рано

Российская газета04:31

Bloomberg: в ОПЕК+ считают, что в США закончится сланцевый «золотой век»

ТАСС00:23

Эксперты опровергли скорый конец «золотого века» сланцевой нефти в США

Взгляд.ру05:26

«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец

Expert.ruвчера в 23:30

Bloomberg: в ОПЕК предрекли конец «золотого века» сланцевой нефти

РИА Новостивчера в 20:56

Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США

Lenta.ruвчера в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Общество

Принят закон о введении электронных трудовых книжек

С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки.
Российская газета 05:38
Шоу-бизнес

Певица Asti выходит замуж за московского бизнесмена

Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж за 40-летнего бизнесмена Станислава Юркина, с которым встречается больше полугода.
Super.ru 08:34
Общество

Два россиянина арестованы в США за попытку обойти санкции

Кроме двух россиян обвинения в попытке обойти антироссийские санкции предъявлены также двум итальянцам и гражданину США.
BFM.ru 11:08
Политика

«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 02:26
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 03:10
Армия и оружие

Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Газета.Ru 07:51
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания вчера в 04:48
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb 01 декабря в 04:36
Общество

В Екатеринбурге водители «Яндекс. Такси» объявили забастовку

В уральской столице таксисты начали забастовку даже раньше назначенного срока: уже около 15.00 у аэропорта Кольцово собрались 100 машин, которые не принимали заказы, пишет 66.RU со ссылкой на свой источник.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 07:28
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Пятый канал 07:31
Армия и оружие

Российские войска в Сирии атаковали беспилотники

Lenta.ru вчера в 01:55
Происшествия

Мошенник подделал российскую границу под Выборгом и обманул нелегалов

Как сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября в Выборгском районе задержали четверых выходцев из Южной Азии и сопровождавшего их проводника – уроженца одной из стран СНГ.
Труд 10:33
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

СБУ объявила в розыск фигуранта дела MH17 Цемаха

Владимир Цемах является одним из основных свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Коммерсантъ 07:38
Единоборства

Руис высказался о тактике на бой с Джошуа

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энди Руис поделился мнением относительно боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.
Газета.Ru 10:00
Общество

В МИД России назвали Пола Уилана симулянтом

В МИД России считают массированной кампанией дезинформации попытки продвигать тезис о том, что обвиняемый в шпионаже в России американец Пол Уилан арестован без вины и ему не оказывается надлежащая медпомощь.
RT на русском 10:54
Происшествия

Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
Lenta.ru 07:22
Общество

В Кировской области 31 декабря объявлено выходным

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
RT на русском 08:57
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс 11:16
Экономика

Сбербанк зафиксировал двукратный рост мезонинных сделок

В мае этого года в ответ на принятие изменений в закон о долевом строительстве на рынок Сбербанком был выведен коробочный кредитный продукт «Проектный бридж», который стал пользоваться популярностью у клиентов — каждая четвертая мезонинная сделка банка в текущем году реализована с ним.
РБК 07:51
Хоккей

Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок Первого канала

Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке Первого канала, опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 10:06
Политика

Зеленский анонсировал новую программу для возврата украинцев на родину

Известия 10:53
Экономика

Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан

Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
REGNUM 01:38
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
REGNUM вчера в 04:34
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал конфуз Бузовой, исковеркавшей его фамилию

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал "Газете.Ru" конфуз певицы Ольги Бузовой, неправильно объявившей его фамилию со сцены во время вручения премии.
Газета.Ru 05:00
Общество

Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву

К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение Генпрокуратуры Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.
REGNUM 10:48
Авто

С 1 января для водителей введут новые штрафы в России

Российским водителям к Новому году подготовили «подарок». С 1 января 2020 года начнет действовать система новых штрафов.
Волгоградская правда 06:14
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Телепрограмма вчера в 06:33
Происшествия

Поиски 12-летнего Артура Шмыглева продолжают 50 человек

FreeNews-Volga 04:27
Игры

Вышел геймплейный трейлер стратегии по вселенной «Звёздного десанта»

Британская студия Slitherine Strategies выложила в сеть первый геймплейный трейлер предстоящей игры Starship Troopers — Terran Command II.
REGNUM вчера в 15:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное