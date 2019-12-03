с чего всё началось

Агентств Bloomberg опубликовало мнение некоторых министров стран-членов ОПЕК+ относительно добычи сланцевой нефти в США. Так, по их мнению, "золотой век" сланцевой нефти подходит к концу и в США ожидается снижение ее добычи.

В ОПЕК говорят о конце «золотого века» сланцевой нефти

Шоу-бизнес Певица Asti выходит замуж за московского бизнесмена Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж за 40-летнего бизнесмена Станислава Юркина, с которым встречается больше полугода.

Происшествия Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100 Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.

Армия и оружие Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.

Общество В Екатеринбурге водители «Яндекс. Такси» объявили забастовку В уральской столице таксисты начали забастовку даже раньше назначенного срока: уже около 15.00 у аэропорта Кольцово собрались 100 машин, которые не принимали заказы, пишет 66.RU со ссылкой на свой источник.

Происшествия Мошенник подделал российскую границу под Выборгом и обманул нелегалов Как сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября в Выборгском районе задержали четверых выходцев из Южной Азии и сопровождавшего их проводника – уроженца одной из стран СНГ.

Политика СБУ объявила в розыск фигуранта дела MH17 Цемаха Владимир Цемах является одним из основных свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Единоборства Руис высказался о тактике на бой с Джошуа Чемпион мира WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энди Руис поделился мнением относительно боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.

Общество В МИД России назвали Пола Уилана симулянтом В МИД России считают массированной кампанией дезинформации попытки продвигать тезис о том, что обвиняемый в шпионаже в России американец Пол Уилан арестован без вины и ему не оказывается надлежащая медпомощь.

Общество В Кировской области 31 декабря объявлено выходным Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.

Общество Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

Экономика Сбербанк зафиксировал двукратный рост мезонинных сделок В мае этого года в ответ на принятие изменений в закон о долевом строительстве на рынок Сбербанком был выведен коробочный кредитный продукт «Проектный бридж», который стал пользоваться популярностью у клиентов — каждая четвертая мезонинная сделка банка в текущем году реализована с ним.

Экономика Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал конфуз Бузовой, исковеркавшей его фамилию Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал "Газете.Ru" конфуз певицы Ольги Бузовой, неправильно объявившей его фамилию со сцены во время вручения премии.