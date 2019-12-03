Энергетика
Капитал страныВ ОПЕК говорят о конце «золотого века» сланцевой нефти
Агентств Bloomberg опубликовало мнение некоторых министров стран-членов ОПЕК+ относительно добычи сланцевой нефти в США. Так, по их мнению, "золотой век" сланцевой нефти подходит к концу и в США ожидается снижение ее добычи.
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с чего всё началось
Оценивая нефтяную революцию Америки, министры стран Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что золотой век добычи сланцевой нефти в США завершен, сообщает Bloomberg.Коммерсантъвчера в 22:17
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