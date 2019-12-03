с чего всё началось

Агентств Bloomberg опубликовало мнение некоторых министров стран-членов ОПЕК+ относительно добычи сланцевой нефти в США. Так, по их мнению, "золотой век" сланцевой нефти подходит к концу и в США ожидается снижение ее добычи.

В ОПЕК говорят о конце «золотого века» сланцевой нефти

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