Перед очередной встречей в формате ОПЕК+ участники соглашения начали готовиться к тому, чтобы пойти на крайние меры и серьезно ужесточить параметры сокращения добычи. Об этом сообщил источник ТАСС, участвующий в переговорах.

В ОПЕК+ начали готовиться к крайним мерам

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