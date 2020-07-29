Энергетика
Газета.RuВ ОПЕК предсказали конец нефтяной эры
В текущем году реальное потребление нефти оказалось ниже прогнозируемого на 10 млн баррелей. Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
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Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости вчера в 05:39
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
Белорусский телеканал показал паспорта задержанных под Минском россиян
Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" показал в эфире (с 6:00) фото паспортов задержанных под Минском россиян, судя по изображению, некоторые из задержанных являются выходцами с Украины.
РИА Новости 16:37
Игры
Соколиный Глаз, коллаборация с Fortnite и другие подробности Marvel’s Avengers
Приключения героя станут очередной ступенью в развитии всего сюжета Marvel’s Avengers, и на каждое из новых заданий можно будет отправиться любым из доступных героев.
Srnsk 14:24
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 150 тысяч
Число умерших от CoViD-19 в США превысило 150 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
Life.ru 16:28
Происшествия
Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение
"Сегодня моему подзащитному Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 09:21
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
Политика
Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность.
Известия 16:56
Игры
Опрос: 84% британских игроков больше ждут PlayStation 5, а не Xbox Series X
Британское агентство Experience12 с 25 июня по 2 июля через каналы MCM Comic Con опросило свыше трёх тысяч поклонников поп-культуры.
Игромания.ру 12:35
Футбол
В сети появились фото формы «Спартака» на следующий сезон
В Интернете опубликовали фотографии комплектов домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» на сезон-2020/2021.
RT на русском 17:22
Экономика
Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55%
Сбербанк сообщил о планах выкупить у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, ранее приобретенную группой у финансового инвестора Era Capital, а также 1,5% банк приобретет у компании A&NN Александра Мамута, второго акционера Rambler Group.
BFM.ru 09:22
Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь засветила грудь в бассейне
На днях бывшая участница проекта «ДОМа-2» Дарья Пынзарь, которая долгое время с семьей живет в Турции, оказалась в курьезной ситуации.
Shraibikus News вчера в 14:38
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Авто
Kia представила новый Carnival, который появится в России
Компания KIA представила в Южной Корее минивэн Carnival четвертого поколения, который позже выйдет и на российский рынок.
Автоновости дня 14:20
Политика
США потребуют от Китая резко сократить число дипломатов в стране
Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа собирается потребовать от китайских властей значительного сокращения числа дипломатов, находящихся на территории США.
News.ru 12:20
Общество
Турция может ввести новые ограничения из-за коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи объявил о возможности введения "радикальных" ограничительных мер общественной жизни в центральных и восточных регионах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 13:02
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Происшествия
В Пензенской области каратистку осудили за избиение любовницы мужа
Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, по обвинению в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона.
РИА Новости 16:49
Технологии
В Индии запретили еще 47 китайских мобильных приложений
Еще 47 китайских мобильных приложений решило запретить правительство Индии 27 июля, пишет Economic Times со ссылкой на источник в правительстве.
ИА Красная Весна 27 июля в 15:32
Армия и оружие
Глава Пентагона назвал цель переброски военных ближе к границам России
США перебросят часть военных ближе к границам России для ее "сдерживания", заявил глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 09:43
Политика
В Кремле высказались о переболевшем коронавирусом Лукашенко
RT на русском 05:38
Политика
CNN опубликовал карту с Курилами в составе Японии
Американский телеканал CNN в одном из материалов о деятельности японских ВВС опубликовал карту южных островов Курильского архипелага в составе Японии, а не РФ.
РЕН ТВ 13:16
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
Происшествия
Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского
Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
Энергетика
России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами
Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58