Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ ОПЕК предсказали конец нефтяной эры

В текущем году реальное потребление нефти оказалось ниже прогнозируемого на 10 млн баррелей. Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
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В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры

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«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:48, Ашберн
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Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
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Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
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ФК «Краснодар» официально объявил о переходе Смольникова

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По данным ресурса от указанного времени, за сутки в Омской области зафиксированы два новых летальных случая от COVID-19.
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В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами.
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Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала и нашел работу на телеканале ТНТ.
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С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
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Происшествия

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Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

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Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

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