Энергетика
Газета.RuВ ОПЕК предсказали конец нефтяной эры
В текущем году реальное потребление нефти оказалось ниже прогнозируемого на 10 млн баррелей. Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:48, Ашберн
Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агенство БелТА.
Ведомости 12:08
Общество
«Аэрофлот» продал 6,5 тыс. билетов на рейсы в Лондон и Стамбул
На рейсы в Лондон куплено около 3 тыс. билетов, а в Стамбул — более 3.5 тыс. В компании отмечают, что на первый рейс в Стамбул, который запланирован на 1 августа, продано 99% билетов.
РБК вчера в 13:02
Авто
Volkswagen выплатил в США $9,8 млрд компенсаций по «дизельгейту»
Владельцам автомобилей Volkswagen и Porsche в США удалось добиться выплаты компенсации в размере более 9,8 млрд. долларов со стороны автопроизводителя.
Новые автомобили 02:00
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
SpeedMe вчера в 03:40
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
Игры
PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
Игромания.ру 06:59
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Футбол
ФК «Краснодар» официально объявил о переходе Смольникова
Российская газета 12:12
Здоровье
В Омской области за сутки умер один пациент с коронавирусом
По данным ресурса от указанного времени, за сутки в Омской области зафиксированы два новых летальных случая от COVID-19.
РИА СуперОмск 04:21
Политика
В Минск начали стягивать войска
В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами.
Lenta.ru 11:51
Шоу-бизнес
Ведущему Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за семейное шоу на ТНТ
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала и нашел работу на телеканале ТНТ.
iReactor 03:37
Экономика
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
Российская газета вчера в 18:02
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Общество
Boeing прекратит производство 747-й модели самолетов в 2022 году
Американская авиастроительная компания Boeing сообщила, что прекратит производство легендарного авиалайнера Boeing 747 в 2022 году.
Известия 09:26
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Здоровье
Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов
Медиа-Центр 35media.ru 08:11
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Кино
Автору «Игры Престолов» припомнили обещание, если тот не окончит роман
Автор цикла «Песнь льда и пламени» (Игра Престолов) Джордж Р. Р. Мартин в мае 2019 года разрешил в своем личном блоге фанатам запереть его в хижине на острове с видом на озеро серной кислоты, если к Всемирной конференции научной фантастики, запланированной на лето 2020-го в Веллингтоне, у него на руках не будет законченного романа «Ветра зимы».
Первый Севастопольский 08:36
Происшествия
Под Калининградом подросток утонул во время похода на шлюпках
Российская газета 07:19
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
Наука
Назван способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Выяснилось, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.
РИА Новости 10:16
Происшествия
Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу "Российского авторского общества" (РАО) Сергея Федотова к пяти годам колонии общего режима за хищение 762 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 12:31
Политика
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12