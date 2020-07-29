Энергетика
Газета.RuВ ОПЕК предсказали конец нефтяной эры
В текущем году реальное потребление нефти оказалось ниже прогнозируемого на 10 млн баррелей. Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
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Коммерсантъ 08:47
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В ВОЗ рассказали о выработке коллективного иммунитета к коронавирусу
Человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет против вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
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МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
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РБК 08:44
Авто
Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe
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Экономика
Евросоюз угрожает Латвии санкциями
На случай, если с погашением займа возникнут проблемы, ЕС предусмотрел введение против Латвии неких «условных санкций».
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В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
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